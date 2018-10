Drogendealer verkauft Stoff an Minderjährigen: Festnahme

Frankfurt - Nach Hinweisen aus der Bevölkerung nimmt die Polizei im Praunheimer Weg einen Drogendealer fest, der seinen Stoff auch an Minderjährige verkauft.

Die Beamten beobachteten am Dienstagnachmittag gegen 16.35 Uhr im Bereich eines kleinen Einkaufszentrums, wie der polizeibekannte 30-jährige Dealer Marihuana an einen 16-jährigen Jugendlichen verkaufte. Bei der Festnahme des Jugendlichen fand die Polizei 1,32 Gramm, die er zuvor von dem Dealer gekauft hatte. Noch am gleichen Abend erfolgte dann die Festnahme des Dealers. Bei ihm und in seinem Auto konnten insgesamt 326 verkaufsfertige, vorportionierte Tütchen mit rund 670 Gramm Marihuana sichergestellt werden. Zudem gelang es, 4465 Euro sicherzustellen, die mutmaßlich aus Drogengeschäften stammen. Es wurde Anzeige erstattet. Der 30-Jährige ist zunächst wieder auf freiem Fuß. (dr)

Kiffen, Koksen und Saufen bei den Stars Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de