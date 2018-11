Drogeriemarkt-Unternehmer Dirk Roßmann blickt auf sein Leben zurück

München - Von dieser Biografie des Drogeriemarkt-Unternehmers Dirk Roßmann ist das Beste zu sagen, was über ein Buch gesagt werden kann: Wer es zur Hand genommen hat, mag nicht aufhören, darin zu lesen bis zur letzten Zeile. Von Dirk Ippen

Dieses Buch ist sehr viel mehr als die Geschichte eines unternehmerischen Aufstiegs, der mit der Gründung des ersten Selbstbedienungs-Drogeriemarktes in Hannover 1972 begonnen hat. Roßmann lebte da noch bescheiden in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit seiner Mutter zusammen zur Miete. Heute betreibt das Unternehmen mit Sitz in Burgwedel bei Hannover 3 770 Filialen in Deutschland sowie in Polen und weiteren Ländern.

In dem 1946 geborenen Hannoveraner Roßmann lernen wir einen Menschen mit all seinen sensiblen Eigenschaften kennen, der von sich selber sagt, er sei ein bisschen verrückt. Aber es ist eine Verrücktheit, die man wohl braucht, um einen ungewöhnlichen Weg zu gehen.

Da er nach dem Tode seiner beiden Väter – auch das eine Besonderheit in diesem besonderen Leben – seiner Mutter in der kleinen von ihr geführten Vorstadt-Drogerie helfen musste, ärgerte er seine Vorgesetzten bei der Bundeswehr so lange mit willkürlichen Aktionen, bis er schließlich als psychologisch unzuverlässig entlassen wurde. Mit dem Abschluss der Volksschule endete seine Schulkarriere gefolgt von einer Lehre zum Drogisten, bei der sein Lehrherr ihn schamlos ausnutzte. Heute arbeiten im Rossmann-Konzern jährlich 6 000 Auszubildende unter völlig anderen Bedingungen.

Die Bildung aber, die ihm Elternhaus und Schule nicht bieten konnten, eignete Roßmann sich an durch intensive Lektüre von Philosophen wie Schopenhauer und der großen Klassiker der Weltliteratur. Und noch als er schon erfolgreicher Unternehmer war, nahm er sich zehn Jahre lang die Zeit, durch intensive Arbeit mit Psychologen seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und Roßmann wäre nicht Roßmann, wenn daraus nicht hervorgegangen wäre, den Rossmann-Mitarbeitern Seminare zur persönlichen Weiterentwicklung in einem betriebseigenen Schulungszentrum anzubieten. Mit geradezu sokratischem Eifer versuchte er, immer besser sich selbst zu erkennen, sich mit seinen eigenen Schwächen zu konfrontieren, um als Vorgesetzter glaubwürdiger zu werden. Und wie Sokrates auf die innere Stimme in seinem Leben hörte, so verlässt Roßmann sich intuitiv auf sein Bauchgefühl. Damit kann er nicht ganz falsch liegen, denn er wurde im Jahre 2017 vom „Focus“ zusammen mit dem Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu zu einem der besten Arbeitgeber Deutschlands gekürt. Auch heute noch mit über 70 Jahren tut er nichts lieber, als seine Filialen zu besuchen, um mit den jeweiligen Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen.

Als Roßmann seinen ersten Selbstbedienungsmarkt eröffnete, stand kein großer Plan dahinter, nur der Wunsch, endlich auch einmal etwas Geld zu verdienen, um frei zu werden von materieller Enge. Das zusammengeborgte Startkapital betrug 60.000 DM, der erste Monatsumsatz war auf 40.000 DM kalkuliert, aber schon am ersten Verkaufstag lag abends die unvorstellbar hohe Summe von 20.000 DM in der Kasse. Der Gründungszeitpunkt war günstig, denn die Bundesregierung hatte 1972 für den gesamten Drogeriehandel die sogenannte Preisbindung aufgehoben und damit auch in diesem Bereich den Weg für die Discounter-Märkte geebnet zum Vorteil der Verbraucher, die nun bei Rossmann und in anderen Drogeriemärkten viel preiswerter einkaufen können.

In diesem Buch über den Entwicklungsgang eines freien, ständig lernenden Menschen kann man nur zwischen den Zeilen herauslesen, welche unternehmerischen Grundsätze ihn erfolgreich gemacht haben. Er selber würde es zwar niemals so nennen und fast als wenn es nebensächlich wäre, schreibt er von seiner in einer Krisensituation 1996 gewonnenen Erkenntnis, dass es nicht darauf ankommt, als Unternehmer „selbst in allen Bereichen der Beste sein zu müssen, solange es Mitarbeiter gibt, die klüger sind als er selber. Roßmann hat die Fähigkeit, Gemeinschaften zu schmieden, in denen jeder nach seinen Talenten sein Bestes gibt. Natürlich muss ein Chef Entscheidungen treffen, aber sein Verständnis von Unternehmensführung setzt auf das Miteinander, auf das Einbeziehen aller am Unternehmen Beteiligten.

Es gibt Unternehmer, die von Natur aus ein so charismatisches, überzeugendes Auftreten haben, dass andere sich ihnen gerne unterordnen. Roßmann gehört sicher nicht dazu, sodass vor 30 Jahren kein geringerer als der Brillenunternehmer Günther Fielmann sich gewundert haben soll, wieso diese „blutleere, willensschwache und blasse Person nur so viel Erfolg haben kann?“

Wer dieses Buch über ein gelungenes Leben liest, lernt schnell, dass es nicht der äußere Erfolg ist, der Roßmann auszeichnet. Es ist die Bereitschaft, nicht nur im Unternehmen, sondern auch in vielen anderen sozialen Bereichen Verantwortung zu übernehmen. Nach Roßmann kann ein Gemeinwesen nur funktionieren, wenn Menschen dafür einstehen.

So hat er auch kein Verständnis dafür, wenn Vermögende versuchen, jedes halbwegs legale Steuerschlupfloch zu nutzen. Wer in Deutschland sein Geld verdient, der soll hier auch seine Steuern zahlen – basta sagt man in Hannover dazu!

In seinem ersten Jahr als Jungunternehmer hatte er die Werbeidee, allen Kunden, die eine gebrauchte Zahnbürste zurückbringen, diese mit einer DM zu vergüten. Leicht verrückt, könnte man sagen, aber pfiffig und ungewöhnlich. Und so ist dieses ganze Leben, dieser Mann, den wir in dieser überaus lesenswerten Biografie kennenlernen.

Nicht ein Triumphator steht hier vor uns, auch wenn Dirk Roßmann heute laut Manager Magazin zu den 100 reichsten Deutschen zählt, sondern ein echter Mensch, der sich ein Leben lang immer neu erfunden und weiterentwickelt hat. Wer das Buch liest, Dirk Roßmann von all seinen Seiten kennenlernen darf, wird bekennen müssen, eine gewisse innere Freiheit auch für den eigenen Lebensweg gewonnen zu haben.

Dirk Rossmann: „... dann bin ich auf den Baum geklettert“, Verlag Ariston, 237 Seiten, 20 Euro.

