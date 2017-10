Nick Cave & The Bad Seeds begeistern Publikum Jahrhunderthalle

So düster wie selbstverliebt

+ © Sauda Entspannt auf dem Stuhl oder auf Tuchfühlung mit dem Publikum: Nick Cave genoss seinen Auftritt in der Jahrhunderthalle sichtlich. © Sauda

Frankfurt - Ein ausverkauftes Konzert gaben Nick Cave & The Bad Seeds in der Frankfurter Jahrhunderthalle. Für die Dauer von fast zweieinhalb Stunden faszinierte der in Australien geborene Sänger sein Publikum. Von Thomas Ungeheuer