Kommentar zum Thema "Durchgehender Nachtverkehr"

In vielen Ballungsräumen in Europa ist der Schienenverkehr bei Nacht schon seit Jahren eine Selbstverständlichkeit. Nur in Rhein-Main hieß es bislang: Geht nicht! Von Peter Schulte-Holtey

Kritiker haben zwar immer wieder darauf hingewiesen, dass der fehlende flächendeckenden S-Bahnbetrieb rund um die Uhr ein echter Wettbewerbsnachteil der Metropolregion ist. Alle weitreichenden Forderungen scheiterten aber an der Enge und den ständigen, lähmenden Bauarbeiten im Tunnel unter Frankfurt. Doch jetzt gibt es neue Hoffnung. Nach den ersten Schritten, zum Beispiel Nachtbusse im Kreis Offenbach und nächtlicher S-Bahn-Verkehr auf der Ost-West-Achse zwischen Hanau, Frankfurt und Wiesbaden, kündigt der Rhein-Main-Verkehrsverbund nun die „große Lösung“ an. Mit Abschluss der Tunnel-Bauarbeiten im August 2018 soll es einen durchgängigen Nachtverkehr im gesamten S-Bahnnetz geben. Das ist die beste Nachricht für RMV-Kunden seit Langem.

Nachtschwärmer, Kultur-Interessierte und Beschäftigte im Schichtdienst werden die Service-Verbesserung sehr zu schätzen wissen. Wenn dann noch lokale und regionale Verkehrsangebote dazukommen, ist es umso besser.

Dass auch der Verkehrsverbund davon profitieren wird, machte die Regionalgruppe Rhein-Main des Verkehrsclub Deutschland deutlich. „Wer rund um die Uhr ohne Privatauto mobil sein kann, bleibt eher treuer Zeitkartenkunde und sichert damit langfristig Einnahmen für den RMV“, heißt es. Stimmt! Ein zuverlässiger Nachtverkehr leistet einen wichtigen Beitrag zur Kundenbindung und -zufriedenheit.

Das Ringen um die Umsetzung eines Nachtverkehrs zeigt auch, wie riesig weiterhin der Investionsbedarf in Rhein-Main ist. Die Schienen-Infrastruktur ist ja dem Bedarf seit Jahren nicht mehr gewachsen. Schon eine kleine Unregelmäßigkeit bringt den Fahrplan aus dem Takt. Das passiert vor allem deshalb so oft, weil es auf Gleisen rund um Frankfurt immer enger geworden ist. Daran hat sich nichts geändert.

