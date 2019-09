Nach Edeka-Überfall: Kuriose Wende um Festnahme  

Nach dem Überfall auf einen Edeka in Kelsterbach kann die Polizei einen Erfolg verbuchen. Die Umstände sind kurios.

Update vom 16.09.2019, 15.27 Uhr: Nach einem versuchten Raubüberfall auf einen Edekamarkt in Kelsterbach hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei einen 31-Jährigen festgenommen. Nach umfangreichen Ermittlungen und der Auswertung der Videoaufzeichnungen erhärtete sich laut Polizei der Verdacht gegen den Mann.

Nach Überfall auf Edeka in Kelsterbach: Mann festgenommen

Über die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde daraufhin beim Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss für zwei Wohnungen in Groß-Gerau und Kelsterbach erwirkt. Hierbei stellten die Polizisten die mutmaßliche Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, in der Wohnung eines 35-Jährigen in Kelsterbach sicher. Im Anschluss erschien der gesuchte 31-jährige Tatverdächtige dann auf der Wache der Polizeistation in Kelsterbach, wurde vorläufig festgenommen und musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen.

Polizei findet Pistole in Kelsterbach

Er räumte die Tat ein und muss sich jetzt in dem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen, ob bei dem Überfall noch weitere Personen beteiligt waren, dauern noch an.

Erstmeldung vom 13.09.2019, 14.19 Uhr: Kelsterbach – Am Donnerstagabend (12.09.2019) versuchte ein Mann, einen Edeka-Supermarkt im Südring in Kelsterbach zu überfallen. Mit einer vorgehaltenen Pistole forderte er eine Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen.

Kelsterbach: Edeka überfallen

Die Kassiererin dachte allerdings nicht daran, der Aufforderung Folge zu leisten, sondern betätigte stattdessen den Alarm. Verunsichert ergriff der Täter die Flucht in Richtung Südpark, wie die Polizei mitteilt. Gegen 21.45 Uhr wurde die Polizei alarmiert, die unmittelbar zahlreiche Streifen und einen Polizeihubschrauber einsetzte, um den flüchtigen Räuber zu fassen.

Edeka überfallen: Polizei sucht nach Täter

Bislang fehlt vom Täter jede Spur. Die Polizei hat folgende Täterbeschreibung veröffentlicht:

Der Täter ist 1,65 Meter groß und wird als dick beschrieben

Er wird auf etwa 45 Jahre geschätzt

Zur Tatzeit führte er eine schwarze Schusswaffe bei sich Noch am Abend nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf. Hinweise auf den Flüchtenden nimmt die Kriminalpolizei in Rüsselsheim unter 06142-6960 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Noch am Abend nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf. Hinweise auf den Flüchtenden nimmt die Kriminalpolizei in Rüsselsheim unter 06142-6960 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

marv

Bei einem Streit in Frankfurt-Dornbusch ist ein Mann schwer verletzt worden. Sein Kontrahent hatte ihm mit einem Messer in den Bauch gestochen. In Stockstadt hat ein Bagger bei Arbeiten an einer Straße eine Gasleitung beschädigt. Im Radius von 50 Metern wurden alle Gebäude geräumt.