Fahrradfahrerin bei Unfall in Egelsbach schwer verletzt 

Eine Fahrradfahrerin ist bei eine Unfall in Egelsbach schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin übersah sie beim Abbiegen. Allerdings befuhr die 58-Jährige den Radweg entgegengesetzt der vorgesehenen Fahrtrichtung.

Egelsbach - Bei einem Unfall auf dem Kurt-Schumacher-Ring in Egelsbach ist am Montag eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bog eine 46 Jahre alte Frau mit ihrem Skoda vom Boschring nach rechts auf den Kurt-Schumacher-Ring ab und übersah dabei die von rechts kommende Fahrradfahrerin.

Die 58 Jahre alte Radlerin befuhr den Radweg entgegengesetzt der vorgesehenen Fahrtrichtung. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

