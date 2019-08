Ehestreit eskaliert: 27-Jähriger würgt seine Frau und verletzt sie schwer

Besucher alarmierten die Polizei

+ © Pixabay Der Tatverdächtige ließ sich in der Wohnung widerstandslos von den Fuldaer Polizeibeamten festnehmen (Symbolbild). © Pixabay

Am Freitagnachmittag eskalierte ein Ehestreit in Bad Salzschlirf im Landkreis Fulda: Ein 27-Jähriger würgte seine Frau und verletzte sie dabei schwer am Hals.