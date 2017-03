„Arrival City“ Offenbach im Fokus der Frankfurter Ausstellung „Making Heimat“

Frankfurt - Heimat ist, wo das Herz ist – und wo es günstige Mieten, Arbeit und ein soziales Netzwerk gibt. Von Lisa Berins

Die Ausstellung „Making Heimat – Germany, Arrival Country“ im Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt fragt danach, wie eine neue Heimat für Migranten aussehen muss. Die Antwort: wie Offenbach. Es waren durchaus gewagte Behauptungen, mit denen Peter Cachola Schmal, Direktor des Deutschen Architekturmuseums (DAM), vergangenes Jahr nach Venedig zur Architekturbiennale reiste: Der Deutsche Pavillon verwandelte sich unter seiner Ägide zum Ort eines, man könnte sagen, Offenbacher Thesenanschlags: Die Stadt am Main, die bisher eher ein Schattendasein neben Frankfurt führte, wurde als Paradebeispiel für eine Ankunftsstadt, eine „Arrival City“, ins Rampenlicht gezerrt – zur Überraschung der Offenbacher selbst, die ihre Heimat wohl eher selten unter solchen positiven Vorzeichen wahrgenommen hatten: Die schmuddeligen Ecken der Stadt, der hohe Ausländeranteil, das eher provisorisch wirkende Stadtbild – das sollte auf einmal ein Markenzeichen sein? Ja, findet Direktor Schmal. Davon können sich Besucher der Ausstellung im Architekturmuseum jetzt überzeugen lassen – wenn sie denn wollen.

+ Biermacher und Grafikdesigner Josip Budim. © Schäfer Denn um der Argumentation der Ausstellung zu folgen, muss sich der Besucher ein wenig freimachen von allzu konventionellen Sichtweisen: Die Schau stützt sich, wie in Venedig, auf die Thesen des amerikanischen Journalisten und Buchautoren Doug Saunders. Er behauptet etwa, eine erfolgreiche Ankunftsstadt sei eher informell – sehe es also mit den Gesetzen nicht allzu eng. Integration, so Saunders, gelinge außerdem gerade dort gut, wo Migranten ihre eigenen Räume erschaffen könnten; sich ein kleines Gewerbe aufbauen oder vielleicht sogar ihr Heim zimmern können. Diese Thesen waren schon in Venedig umstritten. Mit der eher unorthodoxen Sichtweise habe man eben in Deutschland Probleme, meint Schmal dazu.

Ganz konkret wird die Ausstellung im DAM in Bezug auf Offenbach. Gemeinsam mit der Stadt und mit Kai Vöckler, Professor an der Offenbacher Hochschule für Gestaltung, wurden neue Daten zusammengetragen. Sie sollen beweisen, dass Offenbach gar nicht so schlecht ist – tatsächlich sind sie aber wenig überraschend: Offenbach ist, was die Nationalitäten angeht, sehr heterogen, liegt, was die Kriminalität angeht, im deutschen Mittelfeld und was die Kaufkraft angeht eher am unteren Ende. Migranten, die sich integriert hätten, verließen die Stadt oft schnell wieder. „Das ist das Problem“, sagt Vöckler: Offenbach sei eine „Integrationsmaschine“ mit wichtiger gesellschaftlicher Funktion – aber es sei „bitterarm“. Ganz klar, da müsse die Politik stärker Verantwortung übernehmen, vor allem finanziell.

Auf diesen politischen Appell geht die Schau aber nicht ein. Stattdessen erfährt man, wie es sich in einem Ankunftsquartier wie dem Offenbacher Mathildenviertel leben lässt, welche Chancen es dort gibt und wie die Bewohner sie nutzen. In Wandtexten und Videos erzählen Migranten und Deutsche über ihre Erlebnisse.

Einen Blick auf die Rolle der Architektur wirft die Schau in der ersten Etage. Dort hat Kuratorin Anna Scheuermann Beispiele für Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland zusammengetragen, die zuvor auf einer Online-Datenbank gesammelt wurden. Es ist ein großer Ideenpool, viele der über 70 Beispiele zeigen, dass Unterkünfte nicht unbedingt groß und teuer sein müssen: Vielmehr wird der Nutzen von temporären Bauten, von Umbauten, Aufstockungen von Gebäuden erforscht. Die Kreativität zählt mehr als Geld. Das ist zwar keine avantgardistische, dafür aber pragmatische Herangehensweise: zuerst einmal auf das besinnen, was man ohnehin hat. Und das ist bei der „Arrival City“ Offenbach ja schon einiges.

Die Ausstellung ist bis 10. September geöffnet: Di., Do. bis So. 11-18 Uhr, Mi. 11-20 Uhr.

Quelle: op-online.de