Eine Tote und sieben Verletzte bei Brand in Altenzentrum

Frankfurt - Bei einem Brand in einem Altenzentrum der jüdischen Gemeinde in Frankfurt sind ein Mann getötet und sieben Menschen zum Teil schwer verletzt worden.

Warum das Feuer in dem Gebäude im Stadtteil Bornheim am heutigen Karfreitag ausbrach, war zunächst noch unklar, wie ein Sprecher der Frankfurter Feuerwehr sagte. Kurz nach 13.30 Uhr jedenfalls löste die Brandmeldeanlage aus. Im ersten Stock des Hauses war das Feuer im Zimmer einer 69-jährigen Bewohnerin ausgebrochen, so die Polizei. Sieben Menschen in angrenzenden Zimmern erlitten zum Teil schwere Rauchvergiftungen - sie kamen in Krankenhäuser. Die Flammen seien mittlerweile gelöscht. Nun werde das Haus noch gelüftet. Die Polizei nahm einer Sprecherin zufolge Ermittlungen zur Brandursache auf. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aktuell aus. Der Schaden liegt bei rund 100.000 Euro. (jo/dpa)

