Eingesperrt im Auto: Hund stirbt wegen Hitze

Wetzlar - Ein junger Hund hat bei Hitze im Auto seines Frauchen bleiben müssen und ist gestorben.

Passanten hatten am Dienstag die Wetzlarer Polizei alarmiert, weil die ein Jahre alte Hündin hechelnd und geschwächt in dem geparkten Wagen lag, wie die Beamten am Freitag berichteten. Noch vor dem Eintreffen der Streife versuchten die zurückgekehrte 63 Jahre alte Besitzerin und weitere Helfer das Tier mit nassen Handtüchern und Wasser zu retten.

Der Zustand des Tieres verschlechterte sich aber so sehr, dass die Beamten den Hund in den Streifenwagen packten und zum Tierarzt fuhren. Trotz der sofortigen Behandlung starb die Hündin. Gegen die Besitzerin wird nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. (dpa)

