Saisonrückblick, Teil IV: Entdeckt und wieder entdeckt

Frankfurt - Es ist ein Jahr her, da wurde die Eintracht umgekrempelt. Stammkräfte wie Carlos Zambrano und Stefan Aigner wurden verkauft. Spieler aus dem engeren Kader wie Aleksandar Ignjovski, Änis Ben Hatira, Luc Castaignos und Constant Djakpa verließen den Verein. Von Peppi Schmitt

Stefan Reinartz hat seine Karriere überraschend beendet. Und plötzlich waren auch Talente wie Luca Waldschmidt und Sonny Kittel weg. All das folgte aus der Katastrophen-Saison 2015/16, die mit einem blauen Auge und der Rettung in letzter Sekunde endete. „Wir brauchen viel Fantasie beim Aufbau der neuen Mannschaft“, hatte Sportvorstand Fred Bobic gleich nach seinem Amtsantritt gesagt. Und sich an die Arbeit gemacht. Es wurden mit wenigen Ausnahmen, so war Branimir Hrgota ja aus Mönchengladbach schon in der Liga unterwegs, viele der breiten Öffentlichkeit unbekannte Spieler geholt.

Lesen Sie auch Teil I bis III des Saisonrückblicks: Teil I: Erst gut gemacht, dann viel gelernt Teil II: „Leiharbeit“ als Geschäftsmodell Teil III: Hinter Zäunen und Planen Unter anderen Jesus Vallejo und Omar Mascarell, Taleb Tawatha und Shani Tarashaj, Michael Hector und Guillermo Varela. Entdeckt für die Eintracht bei großen Clubs in Europa. Ein dreiviertel Jahr später sind sie bekannt in der Bundesliga. Der eine oder andere hat Spuren hinterlassen. Der eine oder andere aber wird gehen und es werden sich nicht mehr viele an ihn erinnern. Für die positivsten Schlagzeilen haben die beiden Spanier gesorgt. Der von Real Madrid ausgeliehene Jesus Vallejo und der von Real Madrid gekaufte Omar Mascarell. Beide kamen sie aus dem festen Spielbetrieb, was ihnen den Sprung erleichtert hat.

Vallejo war zuvor von den „Königlichen“ an Real Saragossa ausgeliehen, Mascarell an Sporting Gijon. Dort hatten sie regelmäßig gespielt, waren zumindest Insidern des spanischen Fußballs bekannt. Und beide spielten sich in Frankfurt schnell in die Stammformation. Vallejo, der blutjunge Innenverteidiger, wurde zur Sensation. „So abgeklärt habe ich in diesem Alter noch nie einen Spieler gesehen“, sagte Trainer Niko Kovac. Schnell, sicher am Ball, ruhig, diese Attribute haben ihm auf dem Platz ausgezeichnet. Intelligent, höflich, offen, so trat er abseits des Platzes auf. Ganz am Ende der Saison hat Vallejo nicht nur sein erstes Tor erzielt, sondern er hat auch sein erstes Interview in Deutsch gegeben.

Saison-Rückblick: Die Eintracht in der Einzelkritik Zur Fotostrecke

Mascarell spielt nicht so spektakulär. Eher das genaue Gegenteil. Er spielt gerne quer, häufig zurück, selten nach vorne. Er schießt auch keine Tore und bereitet auch keine vor. Und doch ist er wichtig für die Mannschaft, weil ballsicher und als „Mann vor der Abwehr“ diszipliniert. Er scheut sich auch nicht, im Wortsinne für die Mitspieler in die Bresche zu springen, was ihm zur Rekordzahl von dreizehn gelbe Karten verholfen hat. Wie wertvoll er ist, wurde deutlich, als er im Schlussspurt wegen einer schweren Achillessehnenverletzung ausgefallen ist. Doch es waren nicht nur die neu entdeckten Spieler, die für Furore gesorgt haben. Es waren ein paar „alte“, die Trainer Kovac neu entdeckt hatte. Besser: es gab Spieler, die zurückgefunden haben zur einer guten Form, die in der vorangegangenen Saison fast verschüttet war.

Allen voran Bastian Oczipka. Der Verteidiger hat eine durchgehend gute Saison gespielt, war intern konkurrenzlos und gehörte so auch wieder zu den besten Außenverteidigern der Liga. Und sein Pendant auf der anderen Seite, Timothy Chandler, wurde zur größten Überraschung. Im letzten Sommer hätte er bei einem adäquaten Angebot gehen dürfen, doch er wollte nicht. Dass Varela eigentlich als neuer rechter Verteidiger vorgesehen war, hat ihn nicht entmutigt. Chandler kämpfte im Training und nutzte konsequent seine Chance in den Spielen, die durch Varelas langwierige Verletzung früher kam als gedacht. So wurde der amerikanische Nationalspieler wieder absolute Stammkraft.

Bilder

Das war die eine Seite der fantasievollen Personalpolitik, die gute. Aber es gab auch eine andere. Ausgerechnet jene Spieler, die die Eintracht für ihre Verhältnisse teuer bezahlt hat, waren nicht wirklich die großen Entdeckungen. Taleb Tawatha, aus dem israelischen Haifa gekommen und Andersson Ordonez im Winter aus dem ecuadorianischen Barcelona, sind bislang den Nachweis von Bundesligatauglichkeit schuldig geblieben. Freilich, manchmal dauert es ja bei Spielern aus anderen Kulturkreisen etwas länger mit der sportlichen Integration. Der Mexikaner Marco Fabián ist so ein Beispiel. Es besteht als bei Tawatha und Ordonez noch Hoffnung.

Adler-Fan und auf Facebook? Eintracht Frankfurt - Nachrichten für SGE-Fans

Bei anderen ist der Weg in Frankfurt schon wieder zu Ende. Sie müssen nach einem Jahr gehen und nicht nur, weil die Leihverträge auslaufen. Michael Hector war sicher kein kompletter Ausfall, hat aber auch nicht wirklich weitergeholfen, Shani Tarashaj war nur ein Mitläufer, Guillermo Varela hat sich selbst ins Aus geschossen. Bei Ante Rebic schieden sich die Geister, bei Marius Wolf kann noch kein Urteil gefällt werden.

Summa summarum war die Einkaufspolitik doch sehr durchwachsen. Aber immerhin: Das Personal hat ausgereicht, um eine sorgenfreie Saison zu spielen. Und wie es aussieht, gehen die Herren Bobic, Hübner und Kovac ja schon wieder auf Entdeckungstour. Man darf gespannt sein.

Bilder: Public Viewing in der Commerzbank Arena Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de