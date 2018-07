Einzelne Gewitter trüben Badewetter in Hessen nur kurzzeitig

Offenbach - Das sommerliche Badewetter macht zum Wochenbeginn in manchen Regionen eine kurze Pause.

Von Süden ziehen am Montag zunächst Gewitter auf, die bis zum Nachmittag in ganz Hessen einzelne Regenschauer bringen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Abkühlung bedeutet das allerdings kaum: Die Höchsttemperaturen liegen im Süden bei 31, im Norden bei 28 Grad. Der Dienstag startet heiter und trocken. Über dem Bergland können allerdings später Gewitter und Schauer entstehen.

Im Laufe des Mittwochs muss sich Hessen vom blauen Himmel zunächst verabschieden. Dichte Wolkenfelder ziehen über das Land hinweg. Dabei bleibt es aber weitestgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 27 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind. (dpa)

