BMW prallt gegen ein Baugerüst – es droht umzufallen

Unfall in Elz: Ein Mann prallt mit seinem BMW gegen ein Baugerüst. Dieses droht umzufallen

Elz - Ein 20-jähriger Mann aus Elz ist am Samstag gegen 0.10 Uhr mit seinem BMW auf regennasser Fahrbahn an der Rathausstraße nach links von der Fahrbahn abgeraten. Dort prallte er gegen ein am dortigen Haus aufgestelltes Baugerüst.

Unfall in Elz: Baugerüst droht umzufallen

Das Gerüst wurde dadurch derart beschädigt, dass es umzufallen drohte, berichtete die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Elz und das THW konnten das Gerüst noch in der Nacht absichern, sodass ein Einstürzen verhindert werden konnte. Während der Maßnahmen war die Rathausstraße bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf zirka 8000 Euro beziffert. (chw)

