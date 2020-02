Trotz der Konkurrenz bei den Vergleichsportalen zeigt sich die Energieversorgung Offenbach (EVO) recht selbstbewusst.

Offenbach – „Bereinigt man die Angaben etwa um die einmaligen Boni, sehen die Angebote schon wesentlich unattraktiver aus“, sagt Vertriebsleiterin Bettina Buchert. Ähnlich sieht das der Leiter des EVO-Privatkundenvertriebs, Christian Wedekind.

Wenn man Strompreise googelt, erscheint die EVO stets auf der zweiten Seite. Sind Ihnen vordere Plätze nicht so wichtig?

Buchert: In den bekannten Preisvergleichsportalen tummelt sich eine Vielzahl von Wettbewerbern, das ist schon richtig. Deren Angebote erwecken den Eindruck, besonders preisgünstig zu sein. Das ist aber nur bedingt richtig: Bereinigt man die Angaben etwa um die einmaligen Boni, sehen die Angebote schon wesentlich unattraktiver aus und sind oftmals wesentlich teurer als die Energie aus Offenbach. Oftmals drohen zudem hohe Preiserhöhungen nach einem oder zwei Jahren Vertragslaufzeit. Wir legen vielmehr darauf Wert, dass ein Kunde, wenn er Stromtarife in Offenbach über Suchmaschinen wie Google sucht, die EVO oben wiederfindet. Hier setzen wir uns sehr gut gegen Wettbewerber durch.

Warum gibt sich die EVO mit dem hinteren Platz zufrieden?

Wedekind: Der Preis ist gerade in Zeiten des Klimawandels wirklich nicht alles. Wir erzeugen mehr und mehr Energie aus der Region für die Region und bieten ökologisch sinnvolle Produkte an. Zudem haben wir ein Servicepaket, das kein anderer Energieversorger in der Region bietet. Dazu zählt etwa der Notfallservice, der schnelle Hilfe im Falle eines Stromausfalls und Defekten an der Hausinstallation bietet. Allein dieser Service hat einen Wert von bis zu 350 Euro im Jahr. Außerdem übernehmen wir als regionaler Versorger Verantwortung für Stadt und Kreis Offenbach – Jahr für Jahr fließen mehr als 100 Millionen Euro an Aufträgen, Löhnen, Steuern und Abgaben in die Region. Davon profitieren die Menschen direkt – und zwar nicht irgendwo – sondern hier bei uns.

Was müssen Sie unternehmen, um auf den vorderen Plätzen zu landen?

Buchert: Die vorderen Plätze in den bekannten Preisportalen sind häufig genug teuer erkauft im Neukundengeschäft – neben hohen Kundenboni kommen noch Provisionen für die Vertriebsportale hinzu. Diese müssen erst einmal wieder erwirtschaftet werden und das geht in der Regel zu Lasten von Neu- und Bestandskunden. Dies passiert häufig durch hohe Grundgebühren und Kosten je verbrauchter Kilowattstunden Strom und Gas sowie regelmäßigen Preiserhöhungen. Hier setzt die EVO dem Wettbewerb faire und transparente Konditionen und langfristige Preisgarantien entgegen – wie zum Beispiel bei unserem preiswerten Ökostrom EVO Futura mit garantierten Preisen bis 31. Dezember 2021.

Lohnt sich das?

Wedekind: Die teure Neukundenakquise über Vergleichsportale lohnt sich nur bedingt. Gewinner sind hier oftmals die Portale, die hohe Provisionen für jeden Wechsel erhalten. Die EVO AG fokussiert sich vor allem auf kostengünstigere und kundennahe Vertriebswege – wie zum Beispiel die eigene Internetseite – und gibt diese Vorteile an die Kunden weiter – durch langfristig günstige Preise und eine Vielzahl an Tarifoptionen für jeden Kundenbedarf.

+ Bettina Buchert © Evo

Wie steht die EVO im Vergleich mit anderen Anbietern da?

Buchert: Vergleicht man die tatsächlichen Energiekosten, die sich aus Grund- und Verbrauchspreisen ermitteln lassen, ist die EVO absolut wettbewerbsfähig. Darüber hinaus erhalten unsere Kunden eine Vielzahl an Mehrwerten, die Kunden von Energie-Discountern meist vermissen: transparente Abrechnungen, ausgezeichneter, persönlicher Kundenservice und eine Vielzahl von Zusatzleistungen wie etwa eine verlässliche Beratung zu öffentlich zugänglichen Fördermitteln.

Wie viele Kunden wechseln zur EVO im Jahr?

Wedekind: Jährlich entscheiden sich in Stadt und Kreis Offenbach mehr als zehntausend Kunden für unsere Angebote und Dienstleistungen. Darin enthalten sind Neu-Abschlüsse, Ummeldungen oder Tarifwechsel. Aber auch über unser angestammtes Gebiet hinaus befindet sich die EVO auf Wachstumskurs.

Auf welche Kriterien müssen Verbraucher beim Wechsel des Stromanbieters aus Ihrer Sicht achten?

Buchert: Hier verweisen wir gerne auf die Stiftung Warentest, sie benennt auf ihrer Homepage unter anderem auf Kriterien wie: monatliche Zahlungsweise, Preisgarantien, möglichst kurze Kündigungsfristen, transparente Konditionen für Neukundenboni und Verzicht auf sogenannte Pakettarife, bei denen der Kunde eine feste Strommenge kauft, den zusätzlichen Stromverbrauch aber teuer zukaufen muss. Verbraucht der Kunde weniger, bekommt er kein Geld zurück. Das sind Kriterien, die zum Beispiel unser Angebot EVO Futura allesamt erfüllt – und das mit günstigen, fairen Preisen und ausgezeichnetem Kundenservice.

Das Gespräch führte Marc Kuhn

Quelle: op-online.de