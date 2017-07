Entdeckungsreise für Sportverrückte

Frankfurt - Kommenden Samstag, 22. Juli, pilgern 25 000 Sportbegeisterte zum World Fitness Day (WFD) in die Commerzbank Arena Frankfurt. Für Matthäus Wilhelm, Lucas Riemer und Yves Becker ist dieser Tag das Ergebnis jahrelanger Planung, viel Arbeit und wenig Schlaf. Von Tamara Schempp

Einen Weltrekord schaffen, rund 1000 Mitarbeiter koordinieren und 25 000 Besucher bespaßen. Matthäus (Matti) Wilhelm, Lucas (Luc) Riemer und Yves Becker haben sich für den World Fitness Day viel vorgenommen. Die drei Jungunternehmer und selbst ernannte „Offenbacher Urgesteine“ – sie stammen aus Dreieich und Neu-Isenburg – verbindet nicht nur eine langjährige Freundschaft.

Gemeinsam stemmen sie am Samstag eine Großveranstaltung, deren Planung eineinhalb Jahre gedauert hat. Die Idee kam ihnen beim Abendessen. Einen Tag vor Weihnachten 2015 philosophierte der 33-jährige Matti mit seinem Kumpel Yves (32) über das nächste große Projekt. Matti kommt aus der Veranstaltungsbranche und wuppte bereits Großveranstaltungen wie das Abschiedsspiel des Fußballers Dede in Dortmund. Heute ist er Geschäftsführer der World Fitness GmbH. Becker ist gelernter Yoga-Lehrer und Business-Coach.

Schnell war die Idee für den World Fitness Day geboren. Für die Umsetzung holten die beiden Luc Riemer ins Boot. Der 28-jährige Neu-Isenburger ist ein langjähriger Freund und passenderweise Geschäftsführer mit Kontakten in die Fitness-Branche. In Offenbach betreibt er ein Sportstudio. Anschließend folgte eine anstrengende Zeit der Kundenakquise. Ein halbes Jahr lang sind sie über 55 000 Kilometer durch Deutschland gefahren und haben etwa 150 Gespräche mit allen großen Sportmarken geführt.

Das „Klinken putzen“, wie es Luc nennt, hat sich gelohnt: Für den World Fitness Day konnten etwa 150 Markenpartner und Hunderte von Influencern (Stars der Branche) gewonnen werden. Das Organisations-Team arbeitet rund um die Uhr in ihrem Büro im hippen Frankfurter Ostend. Im Interview verrieten die drei Chefs, worauf es ihnen beim World Fitness Day ankommt.

Wie kamt ihr auf die Idee eines Fitness-Festivals?

Matti: Wir haben gedacht: Es kann doch nicht sein, dass es noch kein öffentliches Event für Endkonsumenten im Bereich Fitness gibt. Dann habe ich über Nacht recherchiert und das Konzeptpapier geschrieben. Das habe ich meiner Familie vorgestellt. Die sind die besten Kritiker.

Wie haben sie reagiert?

Matti: Alle – über drei Generationen – haben gesagt: Das ist irgendwie cool! Das kann funktionieren.

Was kam danach?

Matti: Dann haben wir schwere, spannende Monate erlebt. Wir sind mit neun Leuten auf die Fibo [Sportmesse in Köln, Anm. d. Red.] und haben richtig groß Akquise gemacht.

Offenbar mit Erfolg. Was wird der World Fitness Day bieten?

Yves: Die Idee ist, an einem Tag alles zu zeigen, was die Branche zu bieten hat. Aber der WFD ist weit mehr als Konsum. Wir wollen Leute zum Sport machen anregen.

Wie wollt ihr das schaffen?

Matti: Wir machen daraus eine Kampagne. Alles was an dem Tag passiert, wird elektronisch erfasst. Damit verdienen wir Geld und spenden das an den Red Nose Day.

Warum sollte es ein Festival sein?

Luc: Wir haben Bühnen, Show-Elemente und Unterhaltung. Es geht darum, die Leute in eine Welt eintauchen zu lassen. Dieser Festival-Gedanke kommt aus der Musik. Musik verbindet, genauso wie Sport.

Hattet ihr bei der Planung eine bestimmte Musik-Veranstaltung im Kopf?

Luc: Ein großes Vorbild ist das „Tomorrowland“ in Belgien. Das ist unserer Meinung nach das best organisierteste Festival der Welt, mit den meisten Emotionen und der besten Inszenierung.

Was vermittelt der WFD?

Luc: Es geht um das Wir-Gefühl. Die Leute kommen zusammen, der eine macht Crossfit, der andere Zumba und der Dritte Krafttraining. Aber es bleibt bei der gleichen Prämisse: ein gesunder Fitness-Lifestyle.

Was ist denn gesund?

Matti: Gesund ist ein vitaler Lebensstil. Da geht’s um Ernährung, da geht’s um sportliche Aktivität oder Aktivität im Allgemeinen.

Wie wollt ihr den Menschen dazu verhelfen?

Matti: Ganz viele gehen schon ins Fitnessstudio, wissen aber nicht, was das richtige Format für sie ist. Wir schicken die Leute auf eine Entdeckungsreise. Sport verhilft zu einem glücklicheren Leben.

Ab wann übertreibt man es mit dem Sport?

Luc: Er sollte nicht das komplette Leben einnehmen, sondern dazu verhelfen, gesund und fit durch den Alltag zu gehen. Wenn er zum Dogma wird und du nur noch Kalorien zählst, ist das ungesund.

Was ist Fitness für euch?

Luc: Der Begriff Fitness ist in den Köpfen der Menschen noch sehr stark verankert mit Kraftsport, großen Muskeln, sexy Körper, hungern und stundenlang im Fitnessstudio abhängen. Dagegen wollen wir was tun. Wir wollen den Begriff gesellschaftsfähiger machen.

Die Stars auf dem WFD haben doch aber alle einen sexy Körper. Ein paar Bodybuilder sind auch dabei.

Matti: Wir grenzen uns klar vom Bodybuilding ab. Wir haben ganz zu Anfang gesagt, wir gehen nicht auf das Thema ein. Wir wollten keine Stars mit Armen haben, die auf natürlichem Weg nicht zu erreichen sind. So muss man nicht aussehen, um glücklich zu sein.

Was ist die Zukunft des Fitnessmarkts?

Yves: Was ich in der Branche seit längerer Zeit beobachte, ist die Koexistenz von online und offline. Scheinbar haben sich die Anbieter beider Welten noch nicht vernetzt. Das wollen wir auf dem WFD ändern.

Kann man online fit werden?

Yves: Es gibt viele, die nur noch Fitness Zuhause machen. Die gucken sich Videos an und kochen sich Sachen nach. Du kannst dir diesen Lifestyle komplett bei Youtube und Instagram abgucken.

Wie ist bei euch die Rollenverteilung?

Luc: Matti ist der Event-Kopf, Yves der Kreative, er bringt es in Perfektion zu Papier, und ich verkaufe es (lacht). Jeder Einzelne von uns ist auf seine Art verrückt.

Verrückt klingt auch eure Idee. Wie habt Ihr euch in der Anfangszeit finanziert?

Matti: Wir sind voll ins Risiko gegangen. Hundert Prozent eigenfinanziert.

Luc: Aber wir sind davon überzeugt, dass sich der Schritt gelohnt hat.

Hattet ihr einen Puffer?

Matti: Ein großer Teil der Ersparnisse aus den letzten fünf oder sechs Berufsjahre ist in unseren gemeinsamen Traum geflossen.

Ganz schön mutig.

Luc: Es hätte auch sein können, dass wir kein einziges Ticket verkaufen. Zum Glück ist es anders gekommen. Es ist die geilste Zeit unseres Lebens!

‘ www.worldfitnessday.de

Quelle: op-online.de