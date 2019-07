Rassistischer Angriff auf Eritreer: Mutmaßlicher Schütze prahlt mit seiner Tat 

Der 55-jährige Mann kündigte seine Tat wohl an. Nachdem er den 26-jährigen Eritreer in Wächtersbach niedergeschossen hatte, prahlte er anschließend in einer Kneipe damit.

Ein 26 Jahre alter Mann eritreischer Staatsangehörigkeit niedergeschossen

Der Angriff auf den Eritreer war rassistisch motiviert

Der 55 Jahre alte mutmaßliche Schütze hat sich nach der Tat selbst erschossen

Stadt Wächtersbach ruft zur Mahnwache auf

Update, 23. Juli, 18;05 Uhr: Der mutmaßlich Schütze Roland K., der wohl gestern in Wächtersbach einen 26-jährigen Mann angeschossen hat, hat die Tat zuvor in seiner Stammkneipe offenbar angekündigt. Das berichtet der Hessische Rundfunk. Demnach habe der 55 Jahre alte Mann aus Wirtheim im Main-Kinzig-Kreis gegen 11 Uhr am Montagvormittag im „Martineck“ in Biebergemünd unter anderem gesagt haben, er „knalle nun einen Flüchtling ab“.

Nach den Schüssen auf den Eritreer sei der mutmaßlich Täter dann gegen 14:30 Uhr in die Kneipe zurückgekehrt und habe mit seiner Tat geprahlt, so der HR weiter. Schließlich habe Roland K. das Lokal verlassen. Die Polizei fand ihn gegen 16:15 Uhr in der Nähe leblos in seinem Wagen.

Update, 23. Juli, 17:48 Uhr: Die Landesregierung hat betroffen auf die Attacke auf einen 26-jährigen Eritreer im hessischen Wächtersbach reagiert. Die Schüsse auf offener Straße erschreckten, erklärte Regierungssprecher Michael Bußer am Dienstag in Wiesbaden. Die hessischen Sicherheitsbehörden würden alles tun, um die Straftat im Main-Kinzig-Kreis und ihre Hintergründe restlos aufzuklären.

Update, 23. Juli, 15:45 Uhr: Roland K., der Mann, der mutmaßlich einen 26-Jährigen in Wächtersbach auf offener Straße angeschossen hat, soll Mitglied eines Schützenvereins gewesen sein. Dies vermeldet die dpa. „Die Waffen waren alle legal beim Main-Kinzig-Kreis angemeldet“, sagte Manfred Weber, der Bürgermeister von Biebergemünd. Der allein lebende Mann sei seit 2017 in dem Ort im Main-Kinzig-Kreis gemeldet und nicht auffällig gewesen. „Er lebte zurückgezogen“, sagte Weber über seine Informationen. Während er am Vereinsleben des Ortes nicht teilnahm, solle er einem Schützenverein in der Umgebung angehört haben

Aus dem Auto heraus gezielt niedergeschossen

Update, 23. Juli, 14:53 Uhr: Durch einen Bauchschuss wurde ein 26-jähriger Mann am Dienstagabend von einem 55-Jährigen aus dessen Auto heraus gezielt niedergeschossen. Nun kommen immer mehr Hintergründe zur Tat ans Licht. So soll sich der Schütze sein Opfer - einen Eritreer - gezielt nach seiner Hautfarbe ausgesucht haben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gegenüber hessenschau.de mitteilt.

Nach Schüssen auf einen 26-jährigen Eritreer im südhessischen #Wächtersbach gehen die Ermittler eindeutig von einem Fremden feindlichen Motiv aus. Der mutmaßliche Täter, ein 55-jähriger Deutscher, hatte gestern mittag aus einem Auto heraus auf den Eritreer geschossen. pic.twitter.com/pl7Hxcx5kI — ZDF heute (@ZDFheute) 23. Juli 2019

Der 26-Jährige überlebte den Angriff nur durch eine Not-OP. Der mutmaßliche Schütze ist tot. Er hatte sich offenbar nach der Tat selbst in den Kopf geschossen.

Im Kommentar auf fr.de fordert Autor Pit von Bebenburg im Angesicht der rechtsextrem motivierten Gewaltakte in Deutschland einen „Aufstand der Anständigen“. Welche Kraft die Zivilgesellschaft habe, hätte sich unlängst in Kassel gezeigt, als ein rechter Aufmarsch mithilfe von friedlichen Protesten gestoppt werden konnte.

Nach Angriff auf Eritreer: Aufruf zu einer Mahnwache

Update, 23. Juli, 12:53 Uhr: Nach dem mutmaßlich rassistischen Angriff auf einen Mann aus Eritrea rufen die Stadt Wächtersbach, der Main-Kinzig-Kreis und die Kirchen für Dienstagabend zu einer Mahnwache auf. Sie wollen Solidarität mit dem Opfer und seiner Familie demonstrieren und ein Zeichen gegen rassistische Gewalt setzen. Die Veranstaltung, zu der alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind, beginnt um 19 Uhr am Tatort, in der Industriestraße 6 in Wächtersbach.

Zu der Mahnwache unter dem Titel „Kein Platz für Rassismus“ haben Stadtverordnetenvorsteher Gerhard Koch, Bürgermeister Andreas Weiher und der Landrat Thorsten Stolz eingeladen. Auch die Kirchen im Stadtgebiet tragen den Aufruf zu der Mahnwache mit. Da die Industriestraße für die Mahnwache ab 18:30 Uhr voll gesperrt ist, wird gebeten, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Sollte dies nicht möglich sein, stehen Parkplätze am Messegelände, Main-Kinzig-Straße 31, zur Verfügung.

Schüsse auf Eritreer in Wächtersbach rassistisch motiviert - Polizei findet Abschiedsbrief

Update, 23. Juli, 10.53 Uhr: Die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt hat neue Details zu der Tat bekannt gegeben: "Wir gehen momentan ganz klar von einem fremdenfeindlichen Motiv aus", sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft. Ein rechtsextremer Hintergrund des mutmaßlichen Täters könne hingegen nicht bestätigt werden.

Der mutmaßliche Schütze habe offenbar gezielt nach einem Opfer gesucht. Der 26 Jahre alte Mann aus Eritrea war demnach ein Zufallsopfer. Bei dem 55 Jahre alten mutmaßlichen Schützen fanden die Beamten zwei halbautomatische Waffen, in seiner Wohnung wurden weitere Waffen sichergestellt. Alle hätten sich legal im Besitz des Mannes befunden, hieß es.

Update, 23. Juli, 10.22 Uhr: Es spricht wohl einiges dafür, dass der 55 Jahre alte Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis gezielt auf den Eritreer geschossen hat. Laut Informationen des hr gebe es derzeit keine Hinweise darauf, dass der mutmaßliche Täter psychisch krank oder verwirrt war. Vielmehr könnte der Mann der rechtsextremen Szene angehören. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden Gegenstände gefunden, die auf eine solche Verbindung hindeuten.

Das 26 Jahre alte Opfer aus Eritrea war am Montag im Industriegebiet in Wächtersbach angeschossen und schwer verletzt worden. Er kam in eine Klinik und wurde dort notoperiert, sein Zustand habe sich stabilisiert, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit.

Schüsse auf Eritreer in Wächtersbach – Ermittler schließen rechtsextremen Hintergrund nicht aus

Update, 23. Juli, 6.30 Uhr: Gestern Mittag wurde ein 26 Jahre alter Mann eritreischer Staatsangehörigkeit in Wächtersbach aus einem Auto heraus niedergeschossen. Später erschoss sich der mutmaßliche Schütze offenbar selbst. Nach Informationen des hr fand die Polizei einen Abschiedsbrief, in dem es auch um die Tat gehen soll.

Spiegel Online berichtet, dass bei einer Durchsuchung seiner Wohnung Gegenstände gefunden wurden, die auf Verbindungen in die rechtsextreme Szene hindeuten. Das LKA sucht nach Zeugen, die die Tat möglicherweise gesehen oder sogar mit dem Handy gefilmt haben. Am Dienstagvormittag will sich das LKA außerdem erneut zu dem Fall äußern.

Das #HLKA bittet um sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit der heutigen Schießerei im Industriegebiet von #Wächtersbach / Hessen an jede Polizeidienststelle, insbesondere auch um Film- und Fotoaufnahmen auf hinweis@polizei-hinweise.de — HLKA (@LKA_Hessen) 22. Juli 2019

Erstmeldung, 22. Juli. 20.49 Uhr: Wächtersbach - In der Industriestraße in Wächtersbach (Main-Kinzig-Kreis) ist am Montagmittag, kurz nach 13 Uhr, ein 26 Jahre alter eritreischer Staatsangehöriger aus Wächtersbach durch Schüsse schwer verletzt worden. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Montagabend mit. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar, da ein fremdenfeindliches Motiv in Betracht zu ziehen ist, haben das hessische Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Verletzte kam in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde, sein Zustand soll sich laut Generalstaatsanwaltschaft am Abend stabilisiert haben. Der mutmaßliche Täter soll aus einem Personenwagen auf das Opfer geschossen haben. Danach flüchtete der mutmaßliche Schütze.

Mutmaßlicher Schütze verstirbt im Krankenhaus

Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeikräfte gegen 16.15 Uhr in Biebergemünd (Main-Kinzig-Kreis) auf ein Fahrzeug, in dem sich ein 55 Jahre alter, lebloser Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis befand. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und verstarb dort. Entgegen frühen Medienberichten wurde der Tod des mutmaßlichen Schützen nicht von Polizeikräften verursacht, so die Generalstaatsanwaltschaft. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte es sich bei dieser Person um den mutmaßlichen Schützen handeln. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern derzeit an.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise sowie Foto- und Filmaufnahmen an hinweis@polizei_hinweise.de oder jede Polizeidienststelle.

Von Martin Brust/Melanie Gottschalk