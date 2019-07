Ermittlungen im Fall Lübcke: Auch Markus H. ist Mitglied im Schützenverein

Eine Angabe aus dem widerrufenen Geständnis des mutmaßlichen Mörders des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat sich nach Informationen der HNA bestätigt.

Stephan Ernst hat sein Geständnis im Fall des ermordeten Regierungspräsidenten Walter Lübcke zurückgezogen. Und doch haben nun durch den Rechercheverbund aus WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung veröffentlichte Details aus eben Ernsts Geständnis für Schlagzeilen gesorgt.

Ernst soll demnach während seiner angeblich achtstündigen Aussage auch angegeben haben, dass er sich von der rechtsextremen Szene gelöst habe, ehe er durch Zufall seinen alten Weggefährten Markus H. wiedergetroffen habe – an der Arbeit. Markus H. habe ihn dann in den Schützenclub 1952 Sandershausen gebracht – und 2015 mitgenommen auf die Bürgerversammlung in Lohfelden, auf der Ernst dann auf Walter Lübcke traf.

Nach Informationen der HNA* ist Markus H. tatsächlich Mitglied im Schützenverein* – und zwar schon länger als Stephan Ernst, der zuletzt für den Bogensport zuständig war.

Markus H. soll Stephan Ernst später auch den Kontakt zum Waffenverkäufer Elmar J. hergestellt haben. Wie Stephan Ernst sitzen Markus H. und Elmar J. in Untersuchungshaft. Gegen sie wird wegen Beihilfe zum Mord ermittelt.

Mordfall Lübcke: Tatverdächtiger unter ständiger Beobachtung

Ernst soll in der Justizvollzugsanstalt Kassel-Wehlheiden unter ständiger Beobachtung stehen. Nach Angaben von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung ist er mittlerweile auf die Krankenstation verlegt worden, weil es Anzeichen einer Depression gäbe.

Von Florian Hagemann und Kathrin Meyer

