Erneute Bombendrohung im Rathaus Kassel

Kassel - Schon wieder hat ein Unbekannter damit gedroht, das Kasseler Rathaus in die Luft zu jagen. Die Polizei evakuierte das Gebäude innerhalb weniger Tage ein zweites Mal.

Nur vier Tage nach einer ersten Evakuierung ist das Rathaus in Kassel erneut wegen eines Bombenalarms geräumt worden. Ein Unbekannter hatte am Montag in einer E-Mail an die Stadtverwaltung die Detonation eines Sprengsatzes angekündigt. Ob der Absender des Drohbriefs der gleiche ist wie am vergangenen Donnerstag, war zunächst unklar. Experten des Zentralen Polizeipsychologischen Dienstes werteten die anonyme Mail aus. Die Polizei brachte die Mitarbeiter des Rathauses in Sicherheit und sperrte die Straßen rund um das Verwaltungsgebäude. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Straßenbahnen wurden umgeleitet, Busverbindungen fielen nach Angaben der Kasseler Verkehrs- und Versorgungsgesellschaft aus. Obwohl die für 15.45 Uhr angekündigte Detonation ausblieb, durften die Angestellten und Beamten zunächst nicht wieder ins Rathaus zurück. „Wie erwartet ist kein schädigendes Ereignis eingetreten, wir durchsuchen das Gebäude aber zur Sicherheit noch mit einem Spürhund", sagte ein Sprecher der Polizei. Erst am Donnerstag war das Gebäude nach einer Bombendrohung evakuiert worden. Ein Sprengsatz wurde nicht gefunden. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen „Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten" auf. (dpa)

