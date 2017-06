Erst Gewitter, dann steigende Temperaturen

Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor Gewittern in Hessen gewarnt. Im äußersten Südwesten seien wegen einer Kaltfront einzelne unwetterartige Entwicklungen wahrscheinlich, teilte der DWD in Offenbach mit.

Dabei könne es zu heftigem Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen von bis zu 100 Kilometer pro Stunde kommen. Die Gewitter zögen in der Nacht zum Freitag nach Osten ab.

Nach Abzug von Tief "Ludger" geht es in Hessen dann aber am Wochenende mit den Temperaturen wieder deutlich aufwärts. Bereits am Sonntag werden bis zu 30 Grad erreicht, kündigte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach an. Am Montag und Dienstag steht dann vor allem dem Rhein-Main-Gebiet mit Temperaturen von mehr als 30 Grad eine erste kleine Hitzewelle ins Haus. "Wie es dann weitergeht, ist noch unklar", sagte Diplom-Meteorologe Adrian Leyser vom DWD.

Im Moment zeichne sich zur Wochenmitte wieder eine Abkühlung ab. Ab drei sehr heißen Tagen sprechen die Meteorologen von einer kleinen Hitzewelle. Am Freitag ist es zunächst einmal dank Randtief "Ludger" relativ kühl und wechselnd bewölkt in Hessen, im Norden kann es Schauer geben. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 23 Grad. Am Samstag ist es wechselnd bewölkt. Es bleibt meist trocken. Die Temperaturen schaffen es auf 20 bis 25 Grad. Am Sonntag ist es sonnig und trocken, die Temperaturen erreichen bis zu 27 Grad, im Rhein-Main-Gebiet sogar 30 Grad. (dpa)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa