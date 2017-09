Jäger erschießt erste Wildgänse im Brentanobad

Frankfurt - Nicht nur Menschen, auch Wildgänse fühlen sich im Brentanobad wohl. Doch die Tiere sind alles andere als willkommen. Jäger Axel Seidemann hat deshalb die Jagd eröffnet. Die ersten sechs Tiere sind bereits erlegt.

Seidemann soll die Tiere im Auftrag der Stadt vergrämen. Erste Erfolge seien bereits zu sehen: „Die meisten Tiere sind weg.“ Das betreffe vor allem Grau- und Kanadagänse. „Die Nilgänse sind am hartnäckigsten.“ Am Abschuss einzelner Tiere kommt der Jäger nach eigenen Angaben nicht vorbei, wenn er sie dauerhaft verjagen will: „Sie merken, wenn ich nur schieße, ohne zu töten. Der reine Knall reicht nicht aus.“ Nun soll beobachtet werden, wie sich die Situation im Brentanobad in den nächsten Monaten entwickelt.

Mitarbeiter der Stadt hatten im Kot der Nilgänse unter anderem Salmonellen entdeckt. Daraufhin erteilte die Verwaltung eine Ausnahmegenehmigung für den Abschuss der Tiere. Der aus Afrika eingewanderte Vogel darf in Hessen seit 2011 außerhalb geschlossener Ortschaften bejagt werden. Die Jagdsaison beginnt im September und endet im Januar. Das betroffene Brentanobad zählt zu den größten Freibädern Europas. Zeitweise versammeln sich dort bis zu 100 Nilgänse. (dpa/lhe/skk)

Die Tiere haben sich aber auch bereits an anderen Orten in der Region zu einer wahren Plage entwickelt. In Heusenstamm leidet die Wasserqualität des Schlossweihers unter den Tieren. In Hanau wurde bereits 2015 diskutiert, ob man die Vögel zum Abschuss freigeben soll.

