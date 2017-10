Nach Schüssen auf ICE: Drei Zeugen melden sich

Frankfurt - Nachdem drei Männer mit mindestens einem Luftgewehr auf einen ICE geschossen haben, meldeten sich jetzt die ersten drei Zeugen bei der Polizei.

Nach den Schüssen aus einem Luftgewehr auf einen ICE bei Frankfurt haben sich insgesamt drei Zeugen bei der Polizei gemeldet. Dies sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag. Nach Angaben des ersten Zeugens standen die drei beschriebenen Täter auf einer Anhöhe in dem Waldstück, als sie die Schüsse mit dem Luftgewehr abgaben. Zu den Aussagen der beiden weiteren Zeugen konnte der Sprecher keine Auskunft geben.

Mit ersten Ergebnissen rechnet die Polizei in den nächsten Tagen. Drei Männer sollen am Montag mit mindestens einem Luftgewehr auf den ICE geschossen haben, der auf dem Weg nach Essen war. Verletzt wurde niemand. Der Zug passierte zu dem Zeitpunkt einen Wald zwischen Frankfurt-Louisa und Frankfurt-Stadion. Mehrere Scheiben wurden beschädigt. Die etwa 400 Reisenden mussten im Fernbahnhof Flughafen auf andere Züge umsteigen. Gegen die unbekannten Schützen wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. (dpa)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa