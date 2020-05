Streit um Maskenpflicht bei Mömax eskaliert: Ein Verletzter

Ein Streit um die Corona-Maskenpflicht ist in einem Mömax Möbelgeschäft in Eschborn bei Frankfurt eskaliert. Ein Mitarbeiter wurde verletzt.

In einem Mömax Möbelgeschäft in Eschborn bei Frankfurt will eine Kundin keinen Mund-Nase-Schutz* tragen

in Eschborn bei will eine Kundin keinen Mund-Nase-Schutz* tragen Aus Wut schlägt die Frau mit einem Teller auf dem Kopf eines Mitarbeiters

auf dem Kopf eines Mitarbeiters Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren ein

Eschborn - In einem Mömax Möbelgeschäft in Eschborn bei Frankfurt ist am Donnerstagnachmittag ein Streit um die Maskenpflicht eskaliert. Dabei wurde ein Mitarbeiter verletzt.

Eschborn bei Frankfurt: Kundin rastet wegen Corona-Maskepflicht in Mömax aus

Die Kundin des Möbelgeschäftes Mömax in Eschborn bei Frankfurt wollte trotz der Maskenpflicht, die wegen der Corona-Pandemie* im Nahverkehr und im Einzelhandel gilt, keinen Mund-Nase-Schutz tragen.

Eine Diskussion zwischen der Frau und einem 39-jährigen Mitarbeiter über den fehlenden Mundschutz war gegen 15.15 Uhr Auslöser des Streits.

Die 54 Jahre alte Kundin weigerte sich zunächst einen Mund-Nase-Schutz im Mömax in Eschborn bei Frankfurt aufzuziehen, der wegen der Corona-Pandemie Pflicht ist. Daraufhin sollte sie des Hauses verwiesen werden. Die Kundin rastete völlig aus und wurde handgreiflich.

Streit um Corona-Mundschutz in einem Mömax bei Frankfurt eskaliert

Die 54-jährige Frau attackierte den Mitarbeiter des Mömax Möbelgeschäfts in Eschborn bei Frankfurt, weil sie keinen Corona*-Mundschutz aufziehen wollte. Sie fügte dem Mitarbeiter Gesichtsverletzungen zu. Außerdem ging sie mit einem Teller auf den 39-jährigen Mann los und zerschlug einen Teller auf seinem Kopf.

Der Mömax-Mitarbeiter wurde dabei so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden musste.

Corona in Frankfurt: Frau rastet in Mömax in Eschborn wegen Maskenpflicht aus

Die Frau konnte letztendlich in dem Möbelgeschäft in Eschborn bei Frankfurt überwältigt werden und wurde den alarmierten Polizeibeamten übergeben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung gegen die 54-jährige Frau ein.

