Betrunkener ignoriert rote Ampel und rammt Polizeiauto - Vier Verletzte

Schlimmer Unfall bei Eschborn: Ein Transporter missachtet rote Ampel und kracht in einen Polizeiwagen.

Eschborn - Ein Mann hat in Eschborn eine rote Ampel missachtet und mit seinem Transporter ein Polizeiauto gerammt. Der Streifenwagen überschlug sich dabei am Donnerstagabend im Kreuzungsbereich und kam auf der Seite zum Liegen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Unfall bei Eschborn: Vier Verletzte

Der 59-Jährige Transporterfahrer und sein 37 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Die Polizisten erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrer des Transporters hatte laut Polizei vermutlich Alkohol getrunken. Der Kreuzungsbereich war für etwa zwei Stunden gesperrt.

