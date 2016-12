Eskalierter Nachbarschaftsstreit: Mehr als fünf Jahre Haft verhängt

Limburg - Zwischen zwei Nachbarinnen im Örtchen Bischoffen schwelt schon länger ein Konflikt, als eine der Frauen ausrastet. Nun fällt das Limburger Landgericht ein Urteil.

Ein Streit unter Nachbarinnen im Lahn-Dill-Kreis war dermaßen eskaliert, dass eine der Frauen einen Bauarbeiter mit dem Auto anfährt und schwer verletzt. Das Limburger Landgericht hat die Tat am Dienstag als versuchten Mord und schwere Körperverletzung gewertet. Die 48 Jahre alte Angeklagte muss laut Urteil für fünf Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Der Richter sagte in seiner Begründung, die Frau aus Bischoffen in Mittelhessen habe im Mai dieses Jahres einen Bauarbeiter mit ihrem Auto "zielgerichtet" umgefahren. Die beiden mitangeklagten Söhne, zur Tatzeit 15 und 17 Jahre alt, wurden freigesprochen. Ihnen sei kein Vorsatz nachzuweisen, erklärte der Richter. Sie sollen einen zweiten Bauarbeiter mit Beilen, einer Axt und einem Baseballschläger angegriffen haben. In dem Streit war es um mehrere Steine auf der Grundstücksgrenze gegangen.

Eine Nachbarin hatte die 48-Jährige mehrmals aufgefordert, die Findlinge von dem gepflasterten Streifen des Nachbargrundstücks zu entfernen. Da sich die Frau weigerte, engagierte die Nachbarin die Bauarbeiter. Als die 48-Jährige an dem Tag nach Hause kam und die Arbeiten sah, fuhr sie laut Anklage mit rund 30 Stundenkilometern zweimal auf einen der Männer zu und verletzte ihn schwer. Sie habe sich bewusst entschieden, ihr Opfer "über den Haufen zu fahren", sagte der Richter. Dabei habe sie auch in Kauf genommen, dass der Mann die Attacke nicht überlebt. Ihren Führerschein muss die Frau abgeben. Die 48-Jährige hatte zunächst seit Mai in Untersuchungshaft gesessen, ist aber derzeit auf freiem Fuß. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (dpa)

