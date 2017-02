Geldautomat gesprengt: Mann sammelt Scheine auf

Langenselbold - Ein Geldautomat ist am frühen Samstagmorgen in Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis) in die Luft gesprengt worden. Die genaue Höhe der Beute sei noch unklar, berichtete die Polizei in Offenbach.

Demnach wurde ein Mann beobachtet, der nach der Explosion hastig Geldscheine aufsammelte. Der Unbekannte soll anschließend in einem dunklen Kleinwagen mit ausgeschaltetem Licht geflüchtet sein, die Polizei bittet unter der Nummer 06181/100123 um Hinweise auf das Fahrzeug.

Der Automat stand in einem Häuschen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums. Das Gebäude sei durch die Sprengung stark beschädigt worden. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. (dpa)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa