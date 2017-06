Exportpreis geht nach Kriftel

FRANKFURT - Das Geheimnis ist gelüftet worden: Die Gewinner des hessischen Exportpreises sind die HP Velotechnik OHG aus Kriftel in der Kategorie „Handwerk“, die A+W Software GmbH aus Pohlheim als bestes Unternehmen in der Kategorie „Service und Beratung“ und die Bad Nauheimer Firma Microbox GmbH als Preisträger in der Kategorie „Industrie und Handel“.

„Hessische Unternehmen erzielen mehr als die Hälfte des Umsatzes durch den Außenhandel, in manchen Branchen sind es sogar drei Viertel des Umsatzes. “, sagte Eberhard Flammer, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft hessischer Industrie- und Handelskammern (ARGE) bei der Preisverleihung in der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt. „Der Erfolg unserer Unternehmen auf den Weltmärkten ist daher eine entscheidende Grundlage für Wachstum und Beschäftigung in Hessen. “ Der Exportpreis wird alle zwei Jahre von der ARGE, der Arbeitsgemeinschaft der hessischen Handwerkskammern und von Hessens Wirtschaftsministerium vergeben. .

HP Velotechnik entwickelt und baut seit 1993 Spezialräder und Zubehör, deren Produktion in einer Manufaktur in Kriftel erfolgt. Die Fahrzeuge werden einzeln gefertigt und nach Kundenwünschen weltweit in mehr als 30 Länder exportiert. Der zweite Preisträger, A+W Software GmbH, entwickelt Programme für die Flachglasindustrie sowie für Produzenten von Fenstern, Türen und Toren. Microbox arbeitet in einer Nische. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt hochauflösende Buchscanner und Kameras zur Erfassung von Kulturgut sowie für Spezialanwendungen.

„Wir brauchen heute Innovationen, um auf den Märkten von morgen erfolgreich zu sein“, erklärte der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. „Innovationskraft ist die Fähigkeit, aus Entwicklungen schnell marktfähige Produkte und Dienstleistungen zu machen; sie beruht maßgeblich auf weitsichtigen Investitionsentscheidungen der Unternehmen. Insbesondere Hessens kleine und mittlere Unternehmen profilieren sich dabei als Impulsgeber.“

Der Export und Dienstleistungen im Ausland seien im Zeitalter der Globalisierung nicht Großunternehmen vorbehalten, erläuterte Heinrich Gringel, Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern. „Gefragt ist auch immer handwerkliche Qualitätsarbeit.“ J ku

Quelle: op-online.de