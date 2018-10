Ezra über beide Ohren

Frankfurt - Beim kurzen Rendezvous in Frankfurt flirtet Singer-Songwriter George Ezra mal leidenschaftlich, mal gibt er sich unnahbar. Die ausverkaufte Jahrhunderthalle sagt: Diese Beziehung hat Zukunft. Von Eva-Maria Lill

Wir sind verliebt. Die Jahrhunderthalle und ich. In George Ezra. Wie hormonblöde Teenager giggeln wir, als er von seiner Reise durch Barcelona erzählt, bei der sein zweites Album „Staying at Tamara’s“ entstand (Wer ist eigentlich diese Pute, George, bei der du da übernachtet hast?!). An den richtigen Stellen säuseln wir „Aw“ und „Ow“. Und wenn er mit priesterlich-väterlicher Geste seine Arme ausbreitet und die Welt lieb zu haben scheint, dann würden wir gern auf die stimmungsvoll beleuchtete Bühne hüpfen und uns reinkuscheln. In diese bärige Stimme, die so überraschend aus dem Bubi-Charmeur brummt, in diese beschützerhafte Welt-Umarmung. Seufz.

Es ist quasi ein Doppel-Date mit den Ezras. Als Vorband powert Ten Tonnes, mit Georges kleinem Bruder Ethan, in bester School-Rock-Manier, irgendwo zwischen Wheatus und Green Day. Sehr nett. Und dann George. Ach, George.

Der Brite hat’s mit dem Bezirzen leicht, schon die ersten Minuten lassen uns durch rosarote Ohren lauschen („Don’t Matter Now“, „Get Away“, „Barcelona“). Schön gentlemanlike ist er erschienen, schwarzes Hemd, schwarze Chino, zudem wechselt er die Gitarre häufiger als manch anderer Mann die Unterhose. Nach jedem (!) Song darf’s ne neue sein. Der hat Potenzial zum Schwiegermutterliebling.

Für Schmiss sorgt seine gut aufgelegte Band inklusive Bläser. Das passt zum entspannten Sound des 25-Jährigen, der in zackigen 65 Minuten Hit an Hit seiner beiden Platten quetscht. Da bleibt keine Zeit für Small Talk, der will ran. Seine Zwischenplauderei wirkt entsprechend auswendig gelernt und so, als würde George sie lieber gleich bleiben lassen. Macht nicht’s, introvertiert ist sexy, und schließlich haben wir ein Date mit seiner Musik. Die dehnt er nicht mit Soli oder Spielerei, sondern bleibt plattenkonform drei Minuten kurz. Stark das hymnenhaften „Saviour“ und die großen „Paradise“ und „Budapest“.

Wenn George singt, wird alles an ihm laut. Seine Zurückhaltung weicht wunderbarer Zappeligkeit, er weiß nicht, wohin mit seinem Körper. Aber seine Wunderjungenstimme schmilzt uns Löcher in Herz und Bauch. Das reicht für die ganz große Liebe, ehrlich. Wir singen, wir schwofen, wir schmachten.

George Ezra, das ist wie ein Sommerflirt im Oktober. Denn für einen Singer-Songwriter setzt er wenig auf Melancholie, seine Songs sind wie Bikini-Blues und Haarezausen im Cabrio. Als er das Date mit „Shotgun“ beendet, steht fest: Am liebsten würden wir ihn noch am selben Abend zurückrufen und um ein neues Rendezvous bitten. George, es wäre schön, wenn du dann länger Zeit hättest.

Quelle: op-online.de