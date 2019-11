A7: Fahrzeug in Brand - Ersthelfer verletzt sich bei Rettung der Insassen

Ein Audi ist am frühen Freitagabend bei Bad Hersfeld ausgebrannt.

Ein verletzter Ersthelfer und ein völlig ausgebrannter Audi, das ist die Bilanz nach einem Feuerwehreinsatz auf der A7bei Bad Hersfeld.

Gegen 17.45 Uhr war auf der A7 zwischen dem Kirchheimer Dreieck und Bad Hersfeld West in Fahrtrichtung Norden ein Audi in Brand geraten. Wie die Polizei an der Einsatzstelle mitteilte, war ein technischer Defekt vermutlich die Ursache.

Im Auto saßen zwei Personen und ein Hund. Ein Ersthelfer, der unmittelbar bei Ausbruch des Feuers am Fahrzeug war, um den Insassen beim Verlassen des Fahrzeugs zu helfen, verletzte sich und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

A7 in Fahrtrichtung Norden war für die Löscharbeiten komplett gesperrt

+ Die beiden Fahrzeuginsassen und ihr Hund wurden gerettet - der Ersthelfer allerdings verletzte sich. © TVnews-Hessen Beim Eintreffen der Feuerwehr aus Kirchheim brannte der Audi bereits in voller Ausdehnung. Während der Löscharbeiten musste die A7 in Fahrtrichtung Norden für kurze Zeit voll gesperrt werden. Es bildete sich sofort ein Stau von mehreren Kilometern.

Über die Höhe des Sachschadens konnten noch keine Angaben gemacht werden, am Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden. (yk)