„Falco – das Musical“ kommt nach Frankfurt

Mannheim/Frankfurt - Falcos Leben klingt wie aus dem Floskel-Katalog: Genie und Wahnsinn, auf der Überholspur, seiner Zeit voraus, die besten sterben jung. Ebenso klischeebelastet inszeniert „Falco – Das Musical“ die Eskapaden des Österreichers, am 15. Februar auch in der Alten Oper Frankfurt. Der Rockstar wäre dieses Jahr 60 geworden – und hätte ein schöneres Geschenk verdient. Von Eva-Maria Lill

Rokoko-Damen heulen mit Freudenschluchzern und fächeln sich Luft unter die Korsagen. Dazwischen steht Falco, stocksteif, die Mozart-Perücke zerknäult in den Fingern, den schwarzen Anzug glatt gestrichen. Er ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere. „Rock Me Amadeus“ ist 1985 Nummer eins in den USA. „Was soll jetzt noch kommen“, flüstert er. Und: „Wenn ich einmal sterben tät, dann wie James Dean. Porsche. Zack. Bumm. Tot.“ „Falco – Das Musical“ unterstellt seinem Protagonisten Todessehnsucht. Zerrissenheit, vielleicht sogar eine milde Form der Schizophrenie. Da sieht er Geister, der Hans Hölzel alias Falco, schäkert mit schönen Frauen, feiert tête-à-tête mit dem Wahnsinn. So war er halt, der spektakulär verglühte Stern am österreichischen Pophimmel. Ob das authentisch ist – vermutlich. Schließlich konnte Produzent Oliver Forster den langjährigen Falco-Manager Horst Bork als Berater gewinnen. Über allen Fakten flimmert allerdings ein feiner Filter Vergebung – die romantisierte Aura des tragischen Genies.

Am 19. Februar wäre Falco 60 Jahre alt geworden, am 6. Februar 1998 starb er bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik, ganz James Dean. Zum Geburtstag gibt’s nun das Musical. Premiere war in Kempten, Stationen bisher unter anderem Aschaffenburg und Mannheim. Am 15. Februar ist die Alte Oper in Frankfurt dran.

Es ist nicht der erste Versuch, das Leben und Sterben des Hans Hölzel auf die Bühne zu bringen („Falco Meets Amadeus“, 2000). Diesmal schnüren die Verantwortlichen ein Päckchen mit Hits und Fast-Vergessenem („Dance Mephisto“, „Cadillac Hotel“). Leider auch mit ungelenker Erzählschleife. Denn das, was Falcos Manager (Sebastian Achilles) zwischen den Singnummern an Biografischem in den Saal fuchtelt, mutet fast wie ein Schulaufsatz an – ergänzt von kleinen Videoschnipseln mit dem Charme einer Power-Point-Präsentation. „Falco – Das Musical“ missachtet dabei eine der wichtigsten Regeln der Erzählkunst: „show, don’t tell“ – zeigen, nicht plappern. „Falco litt unter Depressionen“, heißt es. Und: „Auf seiner Japan-Reise saß er nur im Hotelzimmer“. Klar, das alles auf der spärlich eingerichteter Tournee-Bühne (zwei Treppen, Videoleinwände) zu zeigen – nicht leicht. Einfach nur darüber zu sprechen – unglücklich. Einige klassische Schauspielpassagen gibt es zwar, diese leiden unter dem bedeutungsschwangeren Metaphernkauderwelsch des Skripts von Alexander Kerbst und Stefanie Kock. Wäre „Falco – Das Musical“ ein Schulaufsatz, dann einer mit schrecklich schrägen Bildern. Da gibt es zwei Frauenfiguren, die die innere Zerrissenheit des Musikers repräsentieren. Die weiß gekleidete Blondine Jeanny (!) und die brünette Femme Fatale Ana Conda (Claudia Müller-Kretschmer und Victoria Müller). Die zanken sich stimmgewaltig um Falcos Seele, ein Duell zwischen bürgerlichem Hans Hölzel und dem sündenliebenden Superstar, Das ist Psychologisierung auf die harte Tour.

Höhepunkte sind die Musicalnummern. Eine gut aufgelegte Band liefert die Melodien. Alexander Kerbst ist zumindest im Sprechgesang erstaunlich nahe am Original-Falco, allein der Wiener-Akzent stolpert ein bisschen. Ausgerechnet bei „Jeanny“ fehlt ihm aber das Ekelhafte in der Stimme, das Honigsüß-Mörderische, das den Song zu einem der größten Skandale der Popmusik machte. Im Gegensatz dazu ganz groß: „Out Of The Dark“ – inklusive tableauartigem Bühnenbild und Lichtspielerei. Das Publikum dankt es mit langem Applaus.

Musicals kratzen immer am Rande der Karikatur, an der Grenze zur Kitschallergie. Im besten Fall verzaubern sie. Dafür fehlt „Falco – Das Musical“ vor allem eins: eine Identifikationsfigur. Manager und Tänzer taugen nicht dafür. Alexander Kerbst bemüht sich. An den Charme des echten Hans Hölzel kommt er aber nicht heran. Zudem macht es sich die Produktion in Sachen Inszenierung viel zu leicht. Schade, denn Falco klingt auch heute noch grandios. Dafür hätte es kein Musical gebraucht. Eine Tribute-Show mit Kerbst, Tänzern und Band hätte die Sehnsucht nach Amadeus und Jeanny auch gestillt – ganz ohne Geschichtsstunde.

„Falco – Das Musical“, Mittwoch, 15. Februar in der Alten Oper Frankfurt

Quelle: op-online.de