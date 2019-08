Neonazi durfte Waffe haben: Versagte der Verfassungschutz im Mordfall Lübcke?

Neue Erkenntnisse im Mordfall Walter Lübcke: Sie betreffen Markus H. aus Kassel, der als Verdächtiger derzeit in Untersuchungshaft sitzt.

Der 43-Jährige soll dem mutmaßlichen Mörder Stephan Ernst den Kontakt zum Waffenverkäufer Elmar J. vermittelt haben.

Wie nun herausgekommen ist, hatte Markus H. eine Waffenbesitzkarte – und das, obwohl er zuvor als Rechtsextremist in Erscheinung getreten ist. Ergebnisse entsprechender Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung entsprechen nach Informationen unserer Zeitung der Wahrheit.

Markus H. klagte erfolgreich gegen die Stadt Kassel

Demnach erlangte Markus H. die Waffenbesitzkarte im Jahr 2015, nachdem er vor dem Verwaltungsgericht Kassel erfolgreich gegen die Stadt Kassel geklagt hatte. Die wollte ihm das Papier nämlich nicht aushändigen – wegen seiner verfassungsfeindlichen Betätigungen. Markus H. soll in einer Kasseler Gaststätte „Sieg Heil“ skandiert und den Hitlergruß gezeigt, später auch an einer Demonstration der NPD teilgenommen haben. Auch soll er sich in rechtsextremistischen Foren geäußert haben.

Das Gericht gab Markus H. recht. Der Grund: Laut Waffengesetz verfügen Rechtsextremisten zwar nicht über die erforderliche Zuverlässigkeit, um eine Waffe zu besitzen. Die Erkenntnisse darüber dürfen aber nicht länger als fünf Jahre zurückliegen. Markus H. soll laut Ansicht des Gerichts in diesem Zeitraum unauffällig gewesen sein. Allerdings hat laut WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung der Verfassungsschutz wichtige Erkenntnisse zu H.s rechtsextremistischen Aktivitäten nicht mitgeteilt.

Fall Lübcke: Markus H. war im Schützenverein aktiv

Markus H. durfte somit legal Waffen besitzen. Er war auch im Schützenclub Sandershausen aktiv. Vorsitzender Reiner Weidemann bestätigte auf Anfrage, dass Markus H. im Verein auch mit eigenen Waffen geschossen hat. Das sei allerdings nicht unüblich, wenn Mitglieder über eine Waffenbesitzkarte verfügen.

Mit einer Anklage im Mordfall Lübcke ist nach HNA*-Informationen möglicherweise noch in diesem Jahr oder um den Jahreswechsel zu rechnen. Der erste Haftprüfungstermin steht im Januar an. Üblicherweise würde versucht, die Anklage vorher zu erheben. Generell erfolge die Anklageerhebung schnellstmöglich, heißt es von der Bundesanwaltschaft. Der Mordfall Lübke wird voraussichtlich vor dem Oberlandesgericht in Frankfurt verhandelt.

Von Florian Hagemann, Ulrike Pflüger-Scherb und Kathrin Meyer

*HNA.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks