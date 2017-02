Fastnacht in Frankfurt: Verschärfte Sicherheit bei Umzug

Frankfurt - Betonpoller, mehr Polizei und mehr Überwachung: Um die Narren bei den hessischen Fastnachtsumzügen zu schützen, betreiben Veranstalter und Polizei großen Aufwand. Auch wenn die Gefahr "nur" latent sei.

Der Terrorangriff auf einen Berliner Weihnachtsmarkt vor rund zwei Monaten wirkt sich auch auf die hessischen Karnevalsumzüge aus. Die Sicherheitsmaßnahmen bei den großen Umzügen werden verschärft. Beim Fastnachtszug in Frankfurt an diesem Sonntag wird der Veranstalter an verschiedenen Zufahrtsstraßen erstmals Betonpoller aufstellen lassen. Diese sollen ein Szenario wie in der Hauptstadt verhindern, als auf einem Weihnachtsmarkt Menschen mit einem Lkw zu Tode gefahren wurden, sagte der Cheforganisator des Umzugs, Mario Wollnik, bei der Vorstellung des Sicherheitskonzepts heute in Frankfurt.

Insgesamt 62 der rund 2,2 Tonnen schweren Poller werden an acht verschiedenen Zufahrten aufgestellt. Die Sicherheitskosten steigen nach Angaben des Veranstalters um 30.000 bis 40.000 Euro im Vergleich zu 2015. "Wir haben das Einsatzkonzept nach Berlin angepasst", sagte Eric Hessenmüller von der Frankfurter Polizei. Man werde mehr Beamte einsetzen als vergangenes Jahr. Konkrete Zahlen nannte er nicht. Es werde auch mehr Videoüberwachung geben.

Auch in anderen Städten wurden die Sicherheitsvorkehrungen zum Karneval verschärft: In Wiesbaden etwa gilt in bestimmten Abschnitten des Umzug ein Fahrverbot für Fahrzeuge, die schwerer als 3,5 Tonnen sind. Sonst gilt in der hessischen Hauptstadt sonntags ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen. Die Zufahrtswege sollen außerdem speziell gegen Amokfahrten gesichert werden.

Zum Rosenmontag in Fulda erwartet die Polizei bis zu 60.000 Menschen. "Es ist der größte Umzug in Osthessen", sagte Polizeisprecher Martin Schäfer. Die Sicherheitsvorkehrungen dafür wurden dieses Jahr verschärft - unter anderem als Reaktion auf den mit Lkw ausgeübten Terrorangriff in Berlin, wie er sagt. Die Polizei in Fulda stockt ihr Personal beim Umzug auf über 200 Beamte auf, dazu kommen Ordner des Veranstalters und Mitarbeiter vom Ordnungsamt. Außerdem werde die Videoüberwachung ausgedehnt. Mehr als ein Dutzend Abschnitte des Umzugs werden mit Absperrungen gesichert. Dabei wolle man auf Betonhindernisse "weitgehend" verzichten, sagte Schäfer. Stattdessen werden große Fahrzeuge eingesetzt, etwa Busse. Sie können in Notfällen wegfahren und so Rettungswege freimachen.

In Frankfurt soll es für derartige Fälle zwischen den Betonabsperrungen "Sicherheitsschleusen" geben, erklärte Wollnik. Konkret sollen das geparkte Lastwagen sein.

Für die mehr als 1000 Fastnachtsveranstaltungen in Rheinland-Pfalz, darunter etwa der Rosenmontagsumzug in Mainz, zu dem rund eine halbe Millionen Besucher erwarten werden, sieht das Sicherheitskonzept zum Schutz großer Menschenmengen Absperrungen und Sperrfahrzeuge vor. Es gebe keine konkreten Hinweise, betonte Schäfer. "Eine latente Gefahr besteht aber und mit der müssen wir umgehen." In ähnlicher Weise sagte das auch sein Frankfurter Kollege Eric Hessenmüller. Dazu müssen Beamte und Sicherheitskräfte auch für typische Zwischenfälle beim Karnevalstreiben gewappnet sein - also Schlägereien, Taschendiebstähle oder auch sexuelle Übergriffe.

In Frankfurt hofft der Grosse Rat der Karnevalvereine auf mehr als 300.000 Besucher. Mehr als 3000 Teilnehmer haben sich für den Umzug angekündigt. 65 große Wagen rollen ab 12.11 Uhr vom Untermainkai aus in Richtung Römer. Darunter sind zwölf Motivwagen des Grossen Rats, die unter anderem US-Präsident Donald Trump, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Russlands Staatspräsident Wladimir Putin karikieren. "Wir haben weltpolitisch alles aufgezogen, was wir gefunden haben", sagte Mario Wollnik zur Gestaltung der Wagen. Wegen der aufwendigen Auf- und Abbauarbeiten der Betonpoller müssen Autofahrer laut Wollnik von 6 bis 20 Uhr mit Verkehrsbehinderungen in der Frankfurter Innenstadt rechnen.

