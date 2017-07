Warnung vor steuerlichen Belastungen für Finanzplatz Frankfurt

Wegen möglicher Finanztransaktionssteuer

Frankfurt/Wiesbaden - Die hessische FDP warnt vor Gefahren für den Finanzplatz Frankfurt durch mögliche neue steuerliche Belastungen. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) werbe einerseits in Brüssel und London für die Attraktivität des Finanzplatzes in der Mainmetropole, sagte Parteichef Stefan Ruppert der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden.