Greifvogel bei Flugshow geflüchtet: Behörden geben wichtigen Hinweis

Bei einer Flugshow der Greifvogelwarte Feldatal ist ein Schopfkarakara geflüchtet. Nun wird nach ihm gesucht. Die Mitarbeiter haben einen wichtigen Hinweis.

Feldatal - Den Bewohnern des Vogelbergkreises könnte derzeit ein recht auffälliges und besonderes Tier am Himmel oder in den Bäumen auffallen. Wer einen großen falkenartigen Vogel mit dunkelbraunen Federn, schwarzem Scheitel, weißem Kopf und gelben Schnabel sieht, kann sich sicher sein, dass es sich um den ausgebüxten Schopfkarakara mit dem Namen "Punky" handelt.

Der Greifvogel ist am vergangenen Samstag bei einer Vorführung aus der Greifvogelwarte Feldatal im gleichnamigen Ort entflohen. Dort werden regelmäßig Falken, Bussarde, Geier und vieles mehr gezeigt und danach eigentlich wieder in ihre Käfige gebracht. Diesmal ging es jedoch leider anders aus.

Vogelsberg: Greifvogel ausgebüxt - Warte bittet um Hilfe bei Suche

Damit "Punky" möglichst schnell gefunden wird, bitten die Mitarbeiter der Grefvogelwarte Feldatal nun um die Mithilfe der Bevölkerung. Sie warnen jedoch eindringlich davor, sich dem Vogel selbst zu nähern. Es handelt sich nämlich immer noch um ein Wildtier.

Wer den Schopfkarakara sieht oder einen Hinweis geben kann, soll sich stattdessen lieber direkt bei der Warte melden, heißt es auf Facebook. Die Experten sind unter der Telefonnummer 0 66 379183436 erreichbar.

Greifvogel aus Warte in Feldatal geflüchtet - Information zum Aussehen

Außerdem gibt es von den Mitarbeitern noch einen recht nützlichen Hinweis. Denn das Aussehen des Vogels könnte sich je nach Gemütslage des Tiers verändern. Wie in dem Post geschrieben wird, kann seine Gesichtsfarbe auch rot und nicht gelb sein. "Bei Unsicherheit und schlechter Laune ist das so", heißt es in dem Facebook-Post. Darunter sind schon die ersten Hinweise eingegangen. Ein Nutzer hat den Vogel in Richtung Hainbach fliegen sehen.

Der Greifvogel "Punky" ist ein sogenannter Schopfkarakar. Die Tiere stammen aus dem mittleren und südlichen Südamerika. Sie können zwischen 54 und 66 Zentimeter lang werden und erreicht eine Flügelspannweite von 108 bis 144 cm.

svw

