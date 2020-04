Zimmerbrand in Kassel: Fünf Menschen verletzt

Zu einem Zimmerbrand kommt es in Kassel. Bei dem Feuer werden fünf Personen verletzt und ärztlich versorgt.

Zimmerbrand im Fasanenhof in Kassel

im Fasanenhof in Fünf Menschen wurden bei dem Feuer verletzt

verletzt Zwei Opfer mussten ins Krankenhaus

Kassel - Im Fasanenhof in Kassel kam es am Freitagnachmittag zu einem Zimmerbrand mit mehreren Verletzten. Das berichtet die Feuerwehr Kassel. Demnach wurde der Leitstelle der Feuerwehr um 16.40 Uhr am Freitag ein Feuer in der Hebbelstraße gemeldet. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, hatten bereits alle Bewohner die Wohnung verlassen.

Ein Einsatztrupp mit Atemschutz betrat die Wohnung und stellte fest, dass Feuer durch die Bewohner schon praktisch gelöscht worden war. Die Einsatzkräfte mussten nur noch kleinere Löschmaßnahmen durchführen. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Hebbelstraße im Bereich der Einsatzstelle gesperrt.

Zimmerbrand in Kassel: Rauchgasvergiftung festgestellt

Die Bewohner des Hauses in Kassel wurden durch einen anwesenden Notarzt und den Rettungsdienst untersucht und behandelt. Wie die Feuerwehr mitteilt, mussten zwei Bewohner wegen einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die anderen Bewohner wurden vor Ort verarztet.

An dem Einsatz beteiligt war der Löschzug der Feuerwache 1, die Freiwillige Feuerwehr Kassel Wolfsanger und mehrere Einheiten des Rettungsdienstes.

Nicht der einzige Brand in der Region:

In einemAldi in Hann. Münden (Niedersachsen) gab es einen Brand. Die Feuerwehr musste einen Raum im Discounter entlüften. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Mitarbeiterin gegen 16.55 Uhr erst Knallgeräusche aus dem Heizungsraum gehört und stellte danach eine Rauchentwicklung fest.

Beim Brand eines Wohnhauses in Sontra (Nordhessen) breitete sich das Feuer explosionsartig aus. Ein Bewohner musste gerettet werden. Bei dem Brand in einem Fachwerkhaus in Sontra-Berneburg ist ein Schaden von 150.000 Euro entstanden, schätzt die Polizei.

In einem Einfamilienhaus in Schauenburg-Elmshagen im Landkreis Kassel hat es gebrannt. Der Hausbewohner wurde nicht verletzt, aber das Haus ist unbewohnbar: