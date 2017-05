Radiohörer entdeckt gestohlenes Auto eines Unfallhelfers

Nach dreistem Diebstahl

Frankfurt/Karsbach - Das einem Unfallhelfer im unterfränkischen Karsbach gestohlene Auto ist in Frankfurt gefunden worden. Ein Passant entdeckte das abgestellte Fahrzeug am Mittwochvormittag auf einer in Richtung Süden aus der Stadt führenden Landstraße, wie die Polizei mitteilte.