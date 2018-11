Filmreife Flucht: Einbrecher bauen Unfall

Beim Ausparken gescheitert

© picture alliance / Stefan Puchne Die Frauen haben bei der Flucht einen Unfall gebaut.

Wiesbaden - Zwei mutmaßliche Einbrecher haben nach einem missglückten Wohnungseinbruch in Wiesbaden einen Autounfall verursacht. Die beiden Frauen hatten am Dienstagmittag versucht, in die Wohnung eines 22-Jährigen und dessen Vater einzubrechen.