Fliegen dauerhaft nicht billiger

OFFENBACH - Erst Ryanair, dann Wizz Air: Die Luftfahrtindustrie steht dem Interesse der Billigflieger am Frankfurter Flughafen kritisch gegenüber und glaubt nicht an günstigere Tickets für Reisensende. Von Marc Kuhn

Mit Ryanair und Wizz Air werden die ersten Billigflieger am Frankfurter Flughafen landen. Rechnen Sie mit weiteren Billigfliegern am hiesigen Airport?

Ich bin natürlich kein Prophet, aber das ist durchaus möglich. Die neue, aus Sicht der heutigen Flughafennutzer diskriminierende Gebührenordnung für den Flughafen, die Ende letzten Jahres nach der Genehmigung des hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Energie und Landesentwicklung in Kraft getreten ist, begünstigt Fluggesellschaften, die neu an den Standort kommen, völlig unverhältnismäßig. Und das auch noch auf Kosten der Airlines, die seit vielen Jahren den Airport zu einer der größten Arbeitsstätten Deutschlands entwickelt haben.

Warum streben die Low-Cost-Airlines an die großen Flughäfen?

Im Falle Hessens streben die Airlines ja nicht nach Frankfurt. Sie werden stattdessen seitens der Flughafenbetreibergesellschaft quasi „eingekauft“ – und das „auf dem Rücken“ der Bestandsfluggesellschaften.

Fraport ist dem Geschäft mit Billigfliegern und deren Kunden nicht abgeneigt. Was verspricht sich der Flughafenbetreiber davon?

Da müssen Sie den Flughafenbetreiber selbst fragen, ich kann diese Vorgehensweise nicht nachvollziehen. Kurzfristig wird er eine Steigerung der Passagierzahlen im Blick haben. Über die langfristigen Folgen dieses Vorgehens scheint meines Erachtens niemand wirklich nachgedacht zu haben. Kunden, die das Billigfluggeschäft suchen, sind nicht vornehmlich die, die in den edlen Flughafenshops einkaufen und viel Umsatz machen, was ein wichtiges Geschäft für den Flughafenbetreiber ist. Da die neuen Gesellschaften massiv unterstützt werden, gleichzeitig aber kein signifikanter zusätzlicher Umsatz in den Läden entsteht, verringert das die Umsätze.

Die Folgen?

Der aufgrund seiner Gebührenstruktur für die Airlines ohnehin schon weit über die Maßen und auch im Vergleich zu anderen europäischen Städten wie London und Paris sehr teure Flughafen wird noch teurer. Anstatt eine nachhaltige Strategie zur Gebühren- und Infrastrukturkostensenkung zu entwickeln, ist das aus meiner Sicht eine klassische Milchmädchenrechnung.

Die Billigflieger werden mit günstigeren Gebühren angelockt. Die etablierten Airlines sprechen von unfairem Wettbewerb. Haben Sie Verständnis dafür?

Ja, wir haben für den Unmut der Fluggesellschaften, die Frankfurt zum Teil seit vielen Jahren bedienen, großes Verständnis. Durch die übermäßigen Anreize wird ein künstlicher Verdrängungswettbewerb gefördert, der auf extrem ungleichen Bedingungen fußt. Wenn eine Fluggesellschaft weniger Gebühren zahlt, kann sie günstigere Flugtickets anbieten als die Fluggesellschaft, die die regulären, höheren Gebühren zahlen muss. Diesen, ausgerechnet vom Flughafenbetreiber durch seine Gebühren- und Anreizpolitik geförderten Wettbewerb halten wir für falsch und unfair.

Werden die Gebühren am Frankfurter Flughafen als Folge dieser Entwicklung sinken?

Ganz unabhängig davon, wie sich der Wettbewerb zwischen Low-Cost-Carriern und den anderen Airlines entwickelt, ist es allerhöchste Zeit, dass die Gebühren am Frankfurter Flughafen sinken. Die hier diskutierte Thematik zeigt doch, dass es geht und offensichtlich viel Luft nach unten besteht. Besonders an Orten wie Frankfurt sind die Fluggesellschaften derzeit gezwungen, die Wirtschaftlichkeit ihres Flugangebotes immer wieder zu überprüfen. Für sie haben die Gebühren in Frankfurt mittlerweile ein Ausmaß erreicht, das ein gesundes Wachstum gefährden oder sogar ganz stoppen kann. Das ist gefährlich für die Entwicklung des Flughafens und damit auch für Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze in der Rhein-Main-Region. Bedenklich ist das außerdem für die Mobilität von Urlaubs- und Geschäftsreisenden und nicht zuletzt für den Warenverkehr. Immerhin nimmt Frankfurt im Bereich der Luftfracht derzeit die führende Position in Europa ein. Gleichzeitig aber räumt der Flughafenbetreiber Airlines,

die neu an den Standort kommen, attraktive Rabatte ein. Das bedeutet: Mit den etablierten Fluggesellschaften werden letztendlich die Anreize des neuen Wettbewerbs finanziert.

Das bedeutet?

Aus meiner Sicht beweist die derzeit praktizierte Rabattierung für neue Kunden, dass generell in Frankfurt ein erheblicher Spielraum für günstigere Gebühren besteht. Wir müssen dringend eine finanzielle Entlastung auch der etablierten Fluggesellschaften erreichen, um Frankfurt im internationalen Vergleich zu stärken. Frankfurt hat seinen 10. Platz auf der weltweiten Rangliste bereits an Flughäfen wie Dubai, Hongkong oder Dallas/Fort Worth verloren. Im europäischen Ausland wurde Frankfurt erst kürzlich von Amsterdam überholt.

Wenn der Frankfurter Flughafen Anreize und reduzierte Gebühren fair und für alle Kunden anbietet, kann er zurecht darauf hoffen, dass mehr Passagiere an- und abfliegen. Dann wiederum wird auch erheblich mehr Geld in den rund 300 Geschäften und Restaurants ausgegeben.

Lufthansa und Co. stehen unter anderem unter dem Druck der arabischen Fluglinien. Nun noch die Billigflieger. Wie sieht die Zukunft der großen Airlines aus?

Weltweit befindet sich der Luftverkehr im Wandel. Die großen Fluggesellschaften sind sich dessen bewusst, viele Konzerne reagieren bereits zielgerichtet auf diese Entwicklungen. Wer hier alternative Geschäftsmodelle entwickelt, sich gut aufstellt und flexibel ist, wird auch in Zukunft beste Chancen haben. Aber eines muss stets gewährleistet sein, ob im Wettbewerb mit internationalen Airlines oder Low-Cost-Fluggesellschaften: Es müssen für alle Beteiligten die gleichen Rahmenbedingungen gelten.

Welche Nachteile sehen Sie beim Einstieg der Billigflieger in Frankfurt?

Um Missverständnisse zu vermeiden: Die Airline-Industrie steht dem Wettbewerb mit Low-Cost-Airlines und anderen neuen Geschäftsmodellen per se überhaupt nicht kritisch gegenüber. Wofür wir uns aber einsetzen, ist, dass alle Anbieter an einem Standort in den Genuss der gleichen Rahmenbedingungen kommen müssen. Es darf nicht sein, dass einzelne Anbieter bevorzugt und andere benachteiligt werden. Das ist unfairer Wettbewerb.

Die Billigflieger verstärken den Preisdruck. Wird Fliegen billiger?

Kurzfristig wird auf einigen Strecken das Fliegen möglicherweise billiger. Aber die zusätzlichen Kosten sind teilweise erheblich, weshalb ich nicht davon ausgehe, dass extreme Preise lange im Markt bleiben können. Sie dürfen nicht vergessen: Bereits heute sind die Margen der Fluggesellschaften im Passagierverkehr extrem niedrig. Ohne ein gewisses Preisniveau können die Unternehmen nicht wirtschaftlich profitabel operieren. Neue Player am Standort haben hier den erheblichen Vorteil, dass sie, anders als etablierte Gesellschaften, extrem niedrigere Gebühren an den Flughafenbetreiber bezahlen. Dieser unfaire Vorteil wird dann kurzfristig an Kunden weitergeben, um die übrigen Airlines unter Druck zu setzen. Das ist aber kein fairer und kein guter Wettbewerb.

Quelle: op-online.de