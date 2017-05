52-Jähriger bei Autobahnunfall schwer verletzt

Florstadt/Friedberg - Ein 52-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall am Mittwochvormittag auf der Autobahn 45 bei Florstadt schwer verletzt worden.

Er schwebe noch in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin in Friedberg. Der Mann war aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Nach ersten Ermittlungen überschlug sich der Wagen, dann kam er auf dem Standstreifen zum Stehen. Ein Rettungshubschrauber brachte den 52-Jährigen, der alleine in dem Auto gesessen hatte, ins Krankenhaus. Die Fahrbahn wurde vorübergehend voll gesperrt. (dpa)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa