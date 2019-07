Schrecklicher Unfall auf A45: Auto kracht in Kalb und stürzt Böschung hinab

Zu einem schlimmen Unfall kam es auf der A45 bei Florstadt. Ein Peugeot kracht in ein freilaufendes Kalb und stürzt eine Böschung hinab. (Symbolbild)

Zu einem schlimmen Unfall kam es auf der A45 bei Florstadt. Ein Peugeot kracht in ein freilaufendes Kalb und stürzt eine Böschung hinab.

Florstadt - Ein Mann befand sich Freitagnacht auf dem Weg über die A45 in Richtung Süden. Als er sich gegen 00.20 Uhr in Höhe der Abfahrt Florstadt befand, kam ihm ein freilaufendes Kälbchen entgegen und er Autofahrer kollidierte mit dem Tier. Durch die Wucht des Aufpralls, schleuderte der Kleinwagen nach rechts und schob sich unter die Leitplanke, die das Dach des Autos komplett abtrennte. Der Peugeot blieb aber noch immer nicht stehen, sondern fuhr weiter, die Böschung hinunter und überschlug sich, bevor er auf dem Kopf zum Liegen kam.

Unfall auf A45: Fahrer kletterte schwer verletzt die Böschung hoch

Schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, befreite sich der Fahrer selbst aus den Trümmern seines Autos, kletterte die Böschung hoch und machte auf seine Notlage aufmerksam. Zwischenzeitlich fuhren noch zwei weitere Autofahrer über den Kadaver des auf der Fahrbahn liegenden Kalbes. Es erwischte einen 59-Jährigen aus dem Main-Kinzig-Kreis, an dessen Renault Espace ca. 3000 Euro Schaden entstanden. Auch der Fahrer eines VW Passat konnte nicht mehr ausweichen und beschädigte Front und Unterboden seines Fahrzeuges. Diese beiden Fahrer blieben unverletzt. Für das Kalb endete der Unfall tödlich.

Unfall auf A45: Schwerverletzter kam zur Behandlung ins Krankenhaus

Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte und einem Notarzt vor Ort brachte man den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. An seinem Peugeot 206 entstand Totalschaden. Dieses Auto und der Renault Espace musste ein Abschleppdienst bergen. Auch Die Feuerwehren aus Staden und Stammheim beteiligten sich an den Rettungs- und Bergungsarbeiten. Das Kalb büxte vor Mitternacht einem ortsansässigen Landwirt aus. Die Suche nach dem scheuen Tier lief bereits, als es zum Unfall kam.

smr

Lesen Sie auch:

B45: Rettungswagen gerät in Unfall mit drei Fahrzeugen

Auf der B45 bei Groß-Umstadt kam es am Donnerstagmittag gegen 12.50 Uhr zu einem folgenreichen Auffahrunfall.

Sattelzug durchbricht Brückengeländer und landet in der Lahn

Zu einem spektakulären Unfallkam es am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 3089 kurz hinter Cölbe.