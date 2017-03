Lkw-Anhänger kippt auf A45 um

Florstadt/Friedberg - Ein umgekippter Lastwagenanhänger hat am Dienstagmorgen den Verkehr auf der Autobahn 45 bei Florstadt in der Wetterau behindert. Wie die Polizei in Friedberg mitteilte, hatte ein 28 Jahre alter Kraftfahrer am frühen Morgen die Kontrolle über den Anhänger verloren.

Zwischen den Anschlussstellen Wölfersheim und Florstadt geriet der Anhänger ins Schlingern. Der Lastwagen stieß zunächst gegen die Außen- und dann gegen die Mittelleitplanke. Der mit verschiedenen Gegenständen vom Staubsauger bis zum Spielzeug beladene Anhänger kippte um. Während der Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Süden voll gesperrt werden. Im Berufsverkehr lief der Verkehr jedoch normal, wie eine Polizeisprecherin sagte. Es entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro. (dpa)

Bilder: Rund 4000 Liter Milch aus Lastwagen ausgelaufen Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa