Flucht Gescheitert: Polizei nimmt mutmaßliche Dealer fest

Frankfurt - Auf einem nicht zugelassenen Roller versuchen in der zurückliegenden Nacht zwei junge Männer im Günthersburgpark vor der Polizei zu fliehen. Als sie gefasst werden, entdecken die Polizisten zum Verkauf verpackte Drogen-Tütchen.

Eine Streife der Polizei sah gegen 1 Uhr einen Roller mit zwei Personen in den Günthersburgpark fahren. Nachdem der Rollerfahrer die Polizisten bemerkt hatte, versuchte er zu flüchten. Wie die Polizei mitteilte, rammten die beiden bei der Flucht den Streifenwagen. Die unverletzten Rollerfahrer standen nach dem Sturz sofort wieder auf und rannten vor den Polizisten weg. Den Mitfahrer fassten die Beamten nach wenigen Metern, dem Fahrer gelang zunächst die Flucht.

Als sie den zurückgelassene Roller inspizierten, sahen die Polizisten, dass das Kennzeichen schon seit mehreren Jahren abgelaufen war. Bei der Durchsuchung des 19-jährigen Mitfahrers wurden mehrere zum Verkauf abgepackte Tütchen mit Haschisch und große Mengen Bargeld gefunden. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mitfahrer die Drogen zuvor bei dem 17-jährigen Fahrer gekauft hatte. Nachdem die Polizei den Namen geflüchteten Fahrers in Erfahrung gebracht hat, nahmen die Polizisten ihn in seiner Wohnung fest. Beide jungen Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (lahe)

Quelle: op-online.de

