Flughafen Frankfurt: Fraport kündigt lange Wartezeiten an

Die kommenden Weihnachtsferien werden für Urlauber am Flughafen Frankfurt mit viel Warterei beginnen - und im schlimmsten Fall auch wieder enden.

Frankfurt - Am Flughafen Frankfurt wird es zum Beginn der Weihnachtsferien zu großen Warteschlangen an den Passagier- und Handgepäckkontrollen kommen. Passagiere sollten daher rechtzeitig vor ihrem Abflug präsent sein. Nach dem Betreiber Fraport hat jetzt auch die Bundespolizei auf drohende Warteschlangen hingewiesen. Besonders „vom 18. bis zum 23. Dezember könnte es eng werden“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Flughafen Frankfurt: Lufthansa-Chef sauer

Fraports Hauptkunde Lufthansa ist sauer, verlagert schon seit längerem Kapazitäten an das zweite Drehkreuz München. "Es ist nicht akzeptabel, dass Passagiere ihre Flüge aufgrund der langen Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen verpassen und am größten Reiseknotenpunkt in Deutschland die Wartezeiten länger als der eigentliche Flug sind", sagte Vorstandsmitglied Detlef Kayser gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Die miese Performance wird für die einzige 5-Sterne-Airline Europas zum ernsten Problem, wenn an einzelnen Tagen wie dem 1. November mehr als 2000 Lufthansa-Passagiere ihre Anschlüsse am Flughafen Frankfurt verpassen. Fraport hatte bereits in der vergangenen Woche aufgefordert, "unbedingt 2,5 Stunden" vor Abflug anzureisen. Außerdem solle möglichst wenig Handgepäck und das automatische Check-In genutzt werden. Fraport gab darüber hinaus noch weitere Tipps und Hinweise.

Flughafen Frankfurt: Terminals ständig überlastet

Die beiden Passagier-Terminals am Flughafen Frankfurt sind mit bis zu 240.000 Passagieren pro Tag seit geraumer Zeit überlastet. Ein drittes Terminal befindet sich im Bau, ein erster Abschnitt soll Ende 2021 zur Verfügung stehen. Auch die 179 Kontrollspuren in Frankfurt sind deutlich langsamer als an anderen Flughäfen.

marv

