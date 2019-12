Schock am Frankfurter Flughafen: Hubschrauber von Horst Seehofer muss notlanden

Der Hubschrauber mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) an Bord muss am Flughafen Frankfurt notlanden. Für den Politiker die "Freude der Woche".

Frankfurt - Großer Schreck für Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Am Samstag wollte er mit einem Hubschrauber vom Flughafen Frankfurt zurück nach München fliegen, als es technische Probleme an Bord gab.

Am Samstag war der deutsche Innenminister Horst Seehofer für einen Termin in Frankfurt beim Deutschen Olympischen Sportbund. Wenige Minuten nach dem Abheben am Flughafen Frankfurt gab es plötzlich technische Probleme an Bord, der Hubschrauber musste notlanden.

Flughafen Frankfurt: Hubschrauber mit Horst Seehofer an Bord muss notlanden

„Einige Minuten nach Abheben meldet der Pilot, er hat technische Probleme, er muss wieder zurück“, so Seehofer. „Erst beim Anflug auf Frankfurt habe ich festgestellt, dass das wohl was Ernsteres war: unzählige Feuerwehr, Flugbetrieb eingestellt", berichtet er persönlich am Sonntag im Bayerischen Fernsehen.

Zwischenfall am Flughafen Frankfurt: Seehofer-Maschine muss notlanden

Grund für den Zwischenfall waren offenbar Späne, die sich im Haupttriebwerk des Hubschrauber gebildet hatten. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand, allerdings hatte die Notlandung Auswirkungen auf den Flugbetrieb am Flughafen Frankfurt. Der wurde nämlich zeitweilig eingestellt, wie dpa berichtet. Mittlerweile laufe der Betrieb aber wieder normal.

Horst Seehofer zeigt sich sichtlich erleichtert, dass nichts schlimmeres geschehen ist. „Wenn Sie dann wieder auf dem Boden stehen, werden Sie verstehen, dass das die Freude dieser Woche war", sagte er im BR.

Flughafen Frankfurt: Immer wieder Zwischenfälle

Immer wieder kommt es zu Zwischenfällen am Flughafen Frankfurt - schließlich ist dieser einer der größten Flughäfen der Welt. Dort landen im Jahr 69,5 Millionen Fluggäste, wie fnp.de* berichtet. Ab und an haben Fluggäste auch gesundheitliche Probleme. So brach vor wenigen Tagen ein Mann vor der Sicherheitskontrolle zusammen - er schwebte in Lebensgefahr.

Beim Deutschen Olympischen Sportbund hatte Seehofer vor seiner Notlandung in Frankfurt auch über die Finanzierung der Sportförderung gesprochen.

ror