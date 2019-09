International gesuchter Sex-Täter am Flughafen Frankfurt geschnappt

Einen Erfolg konnte die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt am gestrigen Montag bei der Ausreisekontrolle verbuchen.

Frankfurt Flughafen - Die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt verhaftete am Montag einen mit europäischem Haftbefehl gesuchten Sexualstraftäter. Die Beamten stellten den Mann bei der Ausreisekontrolle nach Tunis.

Der 54-jährige Tunesier war im Jahr 2018 durch das Landesgericht Salzburg zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt worden, weil er von 2006 bis 2007 mehrmals ein 8-jähriges Mädchen sexuell missbraucht hatte.

Europäischer Haftbefehl ausgestellt

Die österreichischen Justizbehörden stellten nach seiner Flucht einen europäischen Haftbefehl aus. Die Beamten übergaben den Mann noch gestern an die Justizbehörden in Frankfurt am Main.

