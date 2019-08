Jumbo muss kurz nach Start in Frankfurt wieder umkehren

Eine Boeing 747-400 musste am Sonntagabend kurz nach dem Start wieder umkehren. (Symbolbid)

Eine Boeing 747-400 musste am späten Sonntagabend kurz nach dem Start in Frankfurt wieder umkehren.

Frankfurt - Ein mit 370 Passagieren besetzter Jumbo-Jet der Lufthansa hat kurz nach dem Start am Frankfurter Flughafen wegen eines technischen Problems umkehren müssen. Es habe kein akuter Notfall vorgelegen, die Piloten der Richtung Shanghai fliegenden Boeing 747-400 hätten sich "vorsorglich zur Rückkehr entschieden", teilte die Airline am frühen Montagmorgen mit.

Jumbo muss umkehren – Technisches Problem

Um das vollgetankte Flugzeug für die Landung vorzubereiten, sei Kerosin abgelassen worden, außerdem sei rein vorsorglich auch die Flughafenfeuerwehr ausgerückt. Letztlich habe die Maschine dann normal landen können.

Zur Art des technischen Problems, das am späten Sonntagabend aufgetreten war, konnte die Lufthansa in der Nacht noch keine nähere Aussage machen. Die betroffenen Passagiere sollten am Montagvormittag mit einer Ersatzmaschine nach Shanghai fliegen.

dpa

