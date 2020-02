Nach Polizeieinsatz: Gerüchte über neuen Coronavirus-Infizierten kursieren - Das steckt dahinter

Ein Polizeieinsatz mit Schutzanzügen sorgt in Frankenberg (Hessen) für Beunruhigung. Es kursieren Gerüchte über einen Coronavirus-Fall. Die Beamten klären auf.

Frankenberg/Eder - Ein Einsatz der Polizei und der Feuerwehr sorgte am Freitagnachmittag für Beunruhigung in der Innenstadt von Frankenberg (Waldeck-Frankenberg) in Hessen. Denn weil Beamte eine Wohnung mit Schutzanzügen und unter Atemschutz betraten, gingen einige Bürger von einem Coronavirus-Fall aus. Es steckte jedoch ein anderer Grund dahinter.

Wie die Polizei Nordhessen berichtete, kam es zu dem Einsatz in der Kleinstadt Frankenberg, weil eine 59 Jahre alte Frau über mehrere Tage nicht mehr gesehen wurde. Die Beamten hatten ihre Adresse ermittelt, um nach der Frankenbergerin zu suchen.

Frankenberg: Einsatz in Innenstadt mit Schutzanzügen - Angst vor Coronavirus-Fall

Laut Polizei sei die Tür der Frau auch nach Klingeln und Klopfen nicht geöffnet worden. Um Sicher zu gehen, dass die Frankenbergerin sich nicht in einer hilflosen Lage in ihrer Wohnung befindet, ließen die Beamten die Tür mit der Hilfe eines Schlüsseldiensts öffnen.

Als die Tür schließlich offen war, habe sich den Polizisten ein Bild der Verwüstung geboten. In der knapp 30 Quadratmeter große Wohnung soll sich meterhoch der Unrat gestapelt haben. Laut Angaben der Polizei Nordhessen war der Fußboden in keinem Zimmer mehr erkennbar. Die Räume waren außerdem von Ungeziefer befallen.

Einsatz in Frankenberg beunruhigt Bürger: Meldung über Coronavirus-Fall kursierten

Da durch die Verunreinigungen in der Wohnung eine akute Gesundheitsgefährdung bestand, forderte die Polizei Unterstützung durch die Feuerwehr in Frankenberg (Hessen) an. Woraufhin die Einsatzkräfte mit Schutzanzügen und unter Atemschutz in die Wohnung gingen.

Die 59-Jährige wurde letztendlich leblos in ihrem Schlafzimmer vorgefunden. Der Notarzt konnte laut Polizei nur noch ihren Tod feststellen, ihr Leichnam wurde von einem Bestatter aus der Wohnung gebracht.

Frankenberg: Einsatz der Polizei sorgt für Beunruhigung - Angst vor Coronavirus

Einige Bürger haben den Einsatz wohl mitbekommen, jedoch nicht den genauen Grund. Wegen der Schutzanzüge und der ansteigenden Zahl der Coronavirus-Infizierten in Deutschland wurde deshalb wohl von einem erneuten Infizierten ausgegangen.

Wie die Polizei mitteilte, kursieren derzeit diverse Meldungen in den sozialen Medien dahingehend, dass es im nordhessischen Frankenberg einen bestätigten Fall eines am Coronavirus erkrankten gibt. Sogar von einem verstorbenen Patienten sei die Rede. Die Beamten klären jedoch auf: "Faktisch liegen keinerlei Anhaltspunkte diesbezüglich vor. Ebenfalls gibt es keine Anzeichen auf Fremdverschulden", teilt die Polizei Nordhessen mit.

