15-Jähriger überfällt Kiosk mit Schusswaffe

Frankfurt - Ein zunächst Unbekannter bedroht den Besitzers eines Kiosks mit einer Waffe und flüchtet schließlich ohne Beute. Die Polizei kann kurz darauf einen 15-Jährigen verhaften.

Am Sonntag betritt laut Polizei ein zunächst Unbekannter gegen 22.40 Uhr einen Kiosk in der Bolongarostraße in Frankfurt. Er ist mit einer Sturmhaube maskiert und fordert den 65-jährigen Inhaber des Geschäfts auf, das Bargeld herauszugeben. Sein Opfer weigert sich allerdings - der Täter flüchtet daraufhin auf die Straße. Die Polizei fahndet nach ihm und kann kurz darauf zwei Frankfurter im Alter von 15 und 16 Jahren antreffen, auf einen passt die Täterbeschreibung. Im Rucksack des 15-Jährigen können die Beamten eine geladene Schreckschusspistole und eine Sturmhaube finden, so die Polizei weiter. Der Jugendliche wird daraufhin wegen versuchten Raubes festgenommen. (jo)

