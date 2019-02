Messer-Attacke: 22-Jähriger bei Streit schwer verletzt

Frankfurt - Bei einer Auseinandersetzung im Frankfurter Hauptbahnhof hat ein 22-jähriger Mann eine schwere Stichverletzung in der Brust erlitten.

Sein mutmaßlicher Kontrahent wurde am Donnerstag festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die 22 und 50 Jahre alten Männer waren am Donnerstagmorgen in der B-Ebene des Hauptbahnhofs aus zunächst unbekannten Gründen in einen Streit geraten, in dessen Verlauf sie aufeinander losgingen. Der 50-Jährige konnte zunächst fliehen und nach einigen Stunden schließlich festgenommen werden. Er sollte am Freitag noch dem Haftrichter vorgeführt werden. (dpa)

In Gewaltkonflikten richtig verhalten Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de