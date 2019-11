AWO-Affäre in Frankfurt: Hasswelle über Mitarbeiter hereingebrochen

Ein „Compliance Officer“ soll ab 1. Januar 2020 Verfehlungen im Unternehmen nachgehen. OB Peter Feldmann soll sich am Dienstag in der Koalitionsrunde erklären.

Frankfurt - Mit einer sogenannten Transparenzoffensive will die Arbeiterwohlfahrt Frankfurt (AWO) auf die öffentlichen Vorwürfe und staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen sie reagieren. Vom 1. Januar 2020 an soll ein „Compliance Officer“ seine Arbeit aufnehmen. Dieser Fachmann, der von einem privaten Unternehmen gestellt werden soll, dient künftig als „neutrale Anlaufstelle für Hinweisgeber“ auf Verstöße in der AWO.

Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und seine Ehefrau Zübeyde schweigen weiter zu den gegen sie vorgebrachten Vorwürfen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt prüft, ob die bisher bekannten Tatsachen „einen Anfangsverdacht“ auf eine Straftat ergeben, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nadja Niesen, der FR sagte. Dazu würden Unterlagen und Medienberichte ausgewertet. Ob die Ermittler auch das Ehepaar Feldmann einvernehmen, konnte Niesen nicht sagen. Die Sprecherin erklärte, dass mit den Ermittlungen im gesamten AWO-Komplex ein einziger Staatsanwalt beschäftigt sei.

AWO-Affäre: Feldmann muss sich erklären

Die Koalitionspartner der Sozialdemokraten in der Römer-Koalition, also CDU und Grüne, fordern, dass sich der Oberbürgermeister in der Koalitionsrunde am Dienstag ab 10.30 Uhr zu den Vorwürfen gegen ihn und seine Ehefrau äußert. „Die CDU wird eine Strategie des Aussitzens nicht weiter hinnehmen“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Nils Kößler im Gespräch mit der FR.

AWO-Sprecher Johannes Frass wollte die Frage der FR nicht beantworten, ob die Ermittler der Staatsanwaltschaft Räume der AWO in Frankfurt durchsucht und Unterlagen beschlagnahmt hätten. Bei dem künftigen „Compliance Officer“ der AWO sollen Beschäftigte „künftig tatsächliche oder auch nur vermeintliche Verfehlungen anonym melden“. Hinweisen wolle die AWO „grundsätzlich nachgehen“. Mit diesem Schritt gehe die AWO Frankfurt über den bundesweit geltenden AWO-Governance-Kodex hinaus.

So will das Unternehmen „auch falschen Verdächtigungen von Heckenschützen im Ansatz begegnen“. Die AWO glaubt, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft „aufgrund anonymer Anzeigen möglicherweise unzufriedener, neidischer oder im Groll ausgeschiedener Menschen“ in Gang gekommen seien. „Auch wenn wir davon überzeugt sind, dass die Vorwürfe entkräftet werden, haben wir der Staatsanwaltschaft selbstverständlich unsere volle und uneingeschränkte Kooperation zugesichert“, sagte der Frankfurter AWO-Vorsitzende Ansgar Dittmar.

AWO-Affäre in Frankfurt: Hasswelle über AWO-Beschäftigte hereingebrochen

In seiner Sitzung beschloss das AWO-Präsidium nicht nur die Berufung des „Compliance Officers“. Es verurteilte auch scharf „die heimliche, vorsätzliche und böswillige Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte, insbesondere an Medien“. Über die AWO-Beschäftigten sei eine erschreckende „Hasswelle“ hereingebrochen. Die Organisation müsse die Integrität ihrer Mitarbeiter „gegen Datenklau und unanständige Machenschaften“ schützen.

Bei Zübeyde Feldmann, der Ehefrau des OB, geht es um die Frage, ob sie als Leiterin einer AWO-Kita unrechtmäßig hoch bezahlt und mit einem Dienstwagen bedacht worden ist. Der Koalitionspartner Grüne im Römer will vom OB unter anderem wissen, ob er an der Konzeption der Stelle für seine Ehefrau beteiligt gewesen sei. „Wir sind gespannt“, sagte Grünen-Fraktionschef Sebastian Popp der FR.