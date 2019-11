Awo-Affäre: Erhielt die Ehefrau von Peter Feldmann ein zu hohes Gehalt?

Der Awo-Skandal in Frankfurt hat Peter Feldmann (SPD), Oberbürgermeister, und seine Frau Zübeyde erreicht.

Die Affäre um die Awo in Frankfurt weitet sich aus. Neue Vorwürfe richten sich gegen die Frau von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD).

Frankfurt - Schon seit geraumer Zeit beschäftigt die Affäre um den Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Frankfurt die Justiz. Vergangene Woche hatte die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass sie eine Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder des Vorstands eingeleitet hat.

Es geht um den Vorwurf der Untreue und des Betrug bei der Abrechnung von Leistungen gegenüber der Stadt Frankfurt. Die Awo hatte die Vorwürfe als haltlos zurückgewiesen und eine umfangreiche Stellungnahme ihrer Anwälte angekündigt. Ausgelöst hatten die Ermittlungen Recherchen dieser Zeitung. Nun kommen neue Vorwürfe ans Licht.

Awo in Frankfurt: Erhielt die Ehefrau von OB Feldmann ein zu hohes Gehalt?

Wie der Hessische Rundfunk berichtete, soll Zübeyde Feldmann, Ehefrau des Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), ein ungewöhnlich hohes Gehalt von der Awo in Frankfurt bezogen haben. Zübeyde Temizel – damals noch nicht mit Feldmann verheiratet, aber bereits liiert – leitete die neu gegründete Awo-Kindertagesstätte „Dostluk“ (Türkisch für „Freundschaft“) in der Rückertstraße im Ostend in Frankfurt seit 1. Oktober 2015. Die studierte Erziehungswissenschaftlerin war zu diesem Zeitpunkt 29 Jahre alt.

Die Eingruppierung der Tätigkeit in die Tarifgruppe S 13 des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes (TVÖD) ist einer Leitungstätigkeit angemessen. Unüblich ist, dass Zübeyde, inzwischen verheiratete Feldmann, bereits im September 2017, also 23 Monate nach ihrer Einstellung, in der Endstufe 6 der Tarifgruppe S 13 eingruppiert war. Normalerweise dauert es 17 Berufsjahre, bis man sich von der Stufe 1 (aktuell 3216,63 Euro brutto) bis zur Stufe 6 (4506,69 Euro brutto) hochgearbeitet hat.

Awo-Skandal in Frankfurt: Dienstwagen der Ehefrau von OB Feldmann hat „Geschmäckle“

Dass die Frau des Oberbürgermeisters von Frankfurt dieses hohe Gehalt schon nach zwei Jahren und zudem einen Dienstwagen bekommt, hat zumindest ein „Geschmäckle“ und wirft die Frage auf, ob es für diese großzügige Handhabung tragfähige sachliche Gründe gegeben hat.

Klar ist, die Kita-Träger wie die Awo erhalten von der Stadt Frankfurt eine Pauschale und damit öffentliche Gelder. Die Höhe der Pauschale richtet sich vor allem nach der Zahl der Kinder. „In der Platzkostenpauschale, gemäß dem gültigen Fachkräfteschlüssel, ist auch immer ein Anteil für Leitungstätigkeiten bzw. Leitungsstellen beinhaltet“, teilt das Bildungsdezernat mit. „Die interne und genaue Aufteilung der Pauschalen obliegt der Trägerhoheit.“

Frankfurt: Karriere der Ehefrau von OB Feldmann bei der Awo weist Ungereimtheiten auf

Die Karriere der jungen Erziehungswissenschaftlerin Zübeyde Temizel bei der Awo weist aber noch andere Ungereimtheiten auf. Bereits vor ihrer Leitungstätigkeit in Frankfurt wurde sie von der Awo Wiesbaden angestellt. Tätig war sie aber ausweislich interner Forderungen der Awo Wiesbaden an die Awo Frankfurt, die dieser Zeitung vorliegen, ausschließlich für Frankfurt.

Vom 1. November 2014 bis 30. Juni 2015 forderten die Wiesbadener insgesamt 29 600 Euro von der Awo Frankfurt. Dies entspräche einem Monatsgehalt von 3700 Euro. Als Leiterin der Kita war sie nur einige Monate tätig. Im Juli 2016 kam Töchterchen Züleyha zur Welt, anschließend war Zübeyde Feldmann drei Jahre in Elternzeit. Den Dienstwagen nutzte sie zunächst weiter. Auch Peter Feldmann war vor seiner Zeit als Oberbürgermeister von Frankfurt für die Awo tätig.

Wirbel um Awo in Frankfurt kommt zur Unzeit

All der Wirbel kommt für den Kreisverband der Frankfurter Awo zur Unzeit. Just an diesem Samstag wollte der Kreisverband sein 100-jähriges Bestehen im Kaisersaal des Römers feiern. Gestern nun wurde der Empfang „auf Wunsch des Kreisverbandes“ verschoben, wie der Pressedienst der Stadt Frankfurt verlautbarte. Auf mehrfache Anfrage dieser Zeitung haben gestern weder der Kreisverband der Awo Frankfurt noch das Büro des Oberbürgermeisters zu diesem Thema eine Stellungnahme abgegeben.

Wegen finanzieller Ungereimtheiten musste die Awo in Frankfurt ihre Asylbewerberheime aufgeben. Wie konnte es so weit kommen? Auf der Suche nach Antworten stößt fnp.de* auf ein Geflecht einflussreicher Personen und undurchsichtiger Geschäfte.

